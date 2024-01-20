Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra

Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао Хонг известна также своим живым интересом к прививкам китайской традиционной музыке элементов совершенно иного мелоса – от африканской и еврейской музыки до кантри в стиле блюграсс. В 2023 году прекрасную прессу получил ее совместный альбом с живущим в Лондоне сенегальцем Кадиале Койяте Terri Kunda («Дом дружбы»). Сочетание звуков пипы и африканской лютни кора оказалось столь же интересным, сколь и необычным.
Удачный эксперимент Гао Хонг решила продолжить, и его местом стал вновь Лондон. У Гао появилась возможность, которую грех было упустить: сделать запись в легендарной студии Abbey Road. Первоначально речь шла о сольной сессии с импровизациями и собственными композициями Гао, но она, вспомнив успех Terri Kunda, начала искать нового необычного партнера. Им стал живущий в Лондоне аргентинец с итальянскими корнями Игнасио Лусарди Монтеверде, гитарист-виртуоз, исполняющий музыку фламенко. Уроженец Буэнос-Айреса, Игнасио начал играть на гитаре с шести лет, первоначально увлекался, что естественно для аргентинца, музыкой танго, в 2013 году получил диплом в Консерватории Буэнос-Айреса в качестве хоровика, но затем он отдал свое сердце фламенко. Игнасио с энтузиазмом воспринял приглашение, и с первой же встречи музыканты ощутили «общую химию». Как говорит Гао Хонг, «Я никогда ранее не работала с гитаристами фламенко, в прошлом сотрудничала с классическими гитаристами, гитарным квартетом. Я почувствовала, что такой эксперимент станет для меня настоящим вызовом. Я люблю рисковать».
Что ж, риск оправдался, и с 23 февраля в этом смогут убедиться все желающие, прослушав их совместную работу, издаваемую ARCMusicпод названием Alondra. По-испански это слово означает «жаворонок», а первый трек альбома называется Skylark Call, то есть «Голос жаворонка». Это не случайно: жаворонок наряду с соловьем – первый певец в птичьем царстве. И пипа с гитарой действительно поют в этом треке, и делают это на редкость органично, неожиданно органично, я бы сказал. Интересно, что в liner notes альбома приводится любопытная версия происхождения пипы (точно тут никто ничего сказать не может). По этой версии гитара и пипа – родственники с общим предком, арабским удом. По Великому шелковому пути уд пришел далеко на Восток, в Китай, где превратился со временем в пипу, и по этой же трассе, только в западном направлении, он попал в Европу, в том числе на Пиренеи, где трансформировался в испанскую гитару. Слушая Гао Хонг и Монтеверде, поневоле начинаешь верить в эту версию.
В альбоме вы найдете еще немало любопытного, например, Longing for My Lover, где гитара и пипа звучат, как голоса двух влюбленных в старинной китайской мелодии из провинции Юньнань, или Song of the Nomads, посвященную древнему треку жителей Азии в Америку. Очень существенный вклад в программу альбома внес именно аргентинский гитарист. Я особо отметил бы посвященную жертвам пандемии пьесу Prayer и Impressions of Ronda, воспевающую изумительной красоты андалузский город в горах. Разные инструменты, разный способ звукоизвлечения, разные ладовые системы – но два, бьющиеся в унисон сердца двух талантливых людей – Alondra не оставит вас равнодушными.
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