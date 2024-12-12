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Walter Smith III - three of us are from Houston and Reuben is not

12.12.2024
Walter Smith III - three of us are from Houston and Reuben is not

Признаюсь, мне понадобилось какое-то время, чтобы осознать: фраза на обложке альбома («Трое из нас – из Хьюстона, а Ройбен нет») – это и есть его название. Ну, Уолтер Смит Третий, ну, оригинал! Впрочем, чему тут удивляться: Техас, Штат Одинокой Звезды, всегда отличала «особенная стать». Если говорить о музыке, то тут почетное место надо отдать блюзу. Техасский блюз отличает особая стилистика, кстати, близкая гитарному джазу, и это понятие стоит в одном почетном ряду с такими направлениями, как блюз Дельты или Чикаго. Что же касается собственно джаза, то тут какие-то стилистические новации, оставшиеся в джазовой истории, отсутствуют, хотя Техас выдвинул несколько очень заметных джазменов. Это и Тедди Уилсон, и Дэвид Фэтхэд Ньюмен, и Бадди Тейт. С полным правом в этот ряд встают и такие участники представляемой нами записи, как пианист Джейсон Моран и ударник Эрик Харланд, а также их младший по возрасту коллега, саксофонист Уолтер Смит Третий, лидер квартета, записавшего альбом со столь диковинным, но зато запоминающимся названием.

Да, все трое вышеупомянутых музыкантов выросли в Хьюстоне, Техас (четвертый в коллективе, басист Ройбен Роджерс, родом с Виргинских островов) и, более того, все трое учились в разное время в местной Высшей школе сценических и визуальных искусств. Смит, начавший играть на саксофоне еще в нежном семилетнем возрасте, впоследствии продолжил обучение в Беркли, где он преподает сегодня. На счету Уолтера уже много работ, как в качестве лидера, так и сайдмена. Как саксофонист, Уолтер (он играет преимущественно на теноре, как и в данной записи) не то чтобы консервативен, но от каких-то авангардных иэысков далек, ему вполне уютно в хард-боповом варианте мэйнстрима, чувствуется, что он много и внимательно слушал Сонни Роллинса, Джо Хендерсона и того же Тейта. Эта стилистика близка нынешней издательской политике Blue Note Records, и два последних своих альбома Смит издал именно под этим логотипом (Return to Casual в 2023 году и three of us are from Houston and Reuben is not в году нынешнем).

Новая работа Уолтера Смита Третьего даст слушателям возможность оценить и безукоризненное взаимодействие связки Смит-Моран (на мой вкус, главное украшение альбома), и весьма разнообразную технику игры Уолтера, и, конечно, его композиторские таланты: программа альбома состоит из десяти его композиций и лишь одного кавера: пьесы Сэма Риверса Point of Many Returns. В отличие от своего предыдущего альбома, здесь Смит лишь наметил принципиальный план для каждой композиции. Импровизационные таланты его партнеров позволяли этим ограничиться. Смит говорит о них так: «Это безграничная креативность. Я могу прийти на концерт всего лишь с пятью нотами на странице и сказать: «Мы играем сет на 90 минут.» И они ответят: «Отлично! Поехали!» И с ними все это срабатывает»

В основном же программа альбома задумана, как посвящение родному городу Уолтера, Джейсона и Эрика, и большинство композиций Смита связано с темой Хьюстона, а также штата Техас в целом. Так, финальная пьеса альбома носит недвусмысленное название Lone Star («Одинокая звезда»), гимн штату, выдержанный в терпких блюзовых тонах. А вот смысл композиции Cézanne без подсказки разгадать трудно: речь здесь идет не о знаменитом французском художнике, а об одноименном и очень популярном в Хьюстоне джазовом клубе, где Смит провел много вечеров и как слушатель, и как исполнитель. Динамичный, почти фанковый саунд 610 Loop словно в зеркале отражает вечную пульсацию разветвленной сети автомагистралей Хьюстона, а симпатичная баллада Montrose Nocturne посвящена городскому району, в котором находится alma mater Уолтера. В определенном смысле в эту группу композиций входит и Gangsterism on Moranish, переосмысление пьесы с раннего альбома Смита 2010 года. Это дань уважения такой яркой фигуре в музыкальной жизни Хьюстона и Техаса в целом, как Джейсон Моран, частый в прошлом и в настоящем партнер Смита по выступлениям и записям. О родном штате с некоторой обидой Уолтер Смит Третий говорит так: «Техас – это не только нефть, оружие и политика. Это процветающее сообщество с богатой культурной жизнью, о чем многие не задумываются, представляя себе Техас». Его новый альбом помогает в какой-то мере разрушению этого стереотипа.

© & (p) 2024 Blue Note Records

11 tks / 47 mins

(Walter Smith III - ts; Jason Moran – Fender Rhodes, p; Reuben Rogers – b; Eric Harland – dr;)

Линкпредоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/walter-smith-iii-three-of-us-are-from-houston-and-reuben-is-not/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Виргинские острова, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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