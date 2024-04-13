Hyeonseon Baek - Longing

Джаз заметно раздвинул свои географические границы, и уже никого не удивляет обилие играющих джаз музыкантов азиатского происхождения. Но вот мужчину-вокалиста из Азии с классическим джазовым репертуаром мне довелось услышать впервые. Это корейский певец и автор песен по имени Хен Сон Бек. Музыкой он увлекся в школьные годы, когда пел в школьном хоре, было ему тогда 8 лет. Позже, вместе с записями Мела Торме и Кармен МакРэй в его жизнь пришел джаз, как оказалось, - навсегда. Степень бакалавра по музыке Бек получил в Нидерландах, в Университете Маастрихта в 2019 году. В следующем году он отправился из Европы в Америку и степень магистра получал уже в Консерватории Новой Англии в Бостоне. А теперь, в возрасте Христа, в 33 года, Хен Сон Бек выпускает свой первый альбом под названием Longing.
Записывал и выпускает он этот альбом в США, где живут и работают и приглашенные им для участия в проекте музыканты, хотя, как и сам Бек, не все они американцы по рождению. Ударник Йохен Рюкерт родом из Германии, а лауреат Грэмми, самая именитая в этом составе басистка Линда Мэй Хан О – китаянка, родившаяся в Малайзии и выросшая в Австралии. Хен Сон Бек предложил своим партнерам программу из десяти треков, где четыре композиции – его собственные сочинения, а шесть – хорошо известные стандарты.
Уже стартовый Caravan приятно поражает и нестандартной аранжировкой, и приятным чистым тенором вокалиста. Вдобавок и пианист Хейс, и саксофонист Пино получают здесь пространство для своих импровизаций. Black Narcissus Джо Хендерсона Бек начинает силлабическим вокализом, лишь затем переходя на текстовый вокал. Тут эффектное соло исполняет Линда Мэй Хан О. Она же начинает Peace Хорэса Силвера басовым интро, передавая затем эстафету Хен Сон Беку. Из других каверов мне запомнилась также очень эффектная версия Lush Life Билли Стрейхорна. Не менее интересны и собственные композиции Бека. Тут, конечно, надо выделить West Fourth Street, навеянную впечатлениями Бека от клубов в Гринвич Вилледж в Нью-Йорке. Эту вещь он представил в альбоме сразу в двух версиях – одну он исполняет на корейском и английском языках, а другую, в финале альбома, - только по-английски. Сам Бек утверждает, что его цель – преодоление культурных и поколенческих границ, исполняя музыку, в которой традиционный джаз трактуется с современных позиций, чтобы найти отклик у более молодой аудитории. Что тут скажешь: по-моему, у него все получилось. Крепкий и уверенный дебют.
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