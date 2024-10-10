Pat Metheny - MoonDial

Хочется сравнить Пэта Мэтини с садовником-селекционером, который терпеливо и настойчиво работает над выведением новых сортов, скажем, яблок, которые отличаются от уже существующих размером, цветом, вкусом или, например, особой морозоустойчивостью. Такое, возможно, несколько экстравагантное сравнение, родилось у меня в связи с историей создания альбома MoonDial, рассказанной самим Пэтом на его сайте.
Еще в детстве, прошедшем в городке Саммит Ли в Миссури, его поразил сосед, показавший мальчику способ игры на баритоновой гитаре, когда две средние струны поднимают на октаву выше, а остальные струны настраивают на четверть или пятую часть тона ниже стандартного положения. Много позже, уже завоевав заслуженную известность, Мэтини записал два сольных альбома с использованием баритоновой гитары: One Quiet Night (2003) и основную часть альбома What’s It All About (2011). MoonDial – его третий альбом такого типа. Но в данном случае он играл на инструменте, специально изготовленном под заказ известным мастером из Канады Линдой Манцер. К ней Мэтини обращается не первый раз, в частности, именно Линда Манцер изготовила для Пэта уникальную 42-х струнную гитару с тремя грифами, получившую название Pikasso. Но это еще не все. На предыдущих «баритоновых» сольниках Мэтини играл на гитаре со стальными струнами, что теперь перестало его удовлетворять. Устраивающие маэстро нейлоновые струны, дающие звук уже решительно не похожий на звучание банджо, Пэт смог найти только у одной аргентинской фирмы. Новый инструмент с новыми струнами пришелся ему по душе. Как пишет сам Мэтини, «Мои пальцы вдруг получили совершенно новую палитру звуков». Отправляясь в большой концертный тур, Пэт взял с собой и новую гитару. Сначала он исполнял с ее помощью только одну пьесу, потом две, потом играл на баритоновом инструменте уже 20-25 минут. После 50 концертов в туре возник небольшой перерыв. Воспользовавшись им, Мэтини незамедлительно отправился в студию. Так родился MoonDial.
Программу альбома открыла титульная пьеса, всего же в альбом вошло 13 треков, если учитывать короткий финальный MoonDial (Epilogue). Мэтини часто включает в свои работы несколько каверов. Не стал исключением и новый альбом, где они составили фактически половину программы. Пэт постарался подобрать композиции с выраженным мелодическим началом, которые в его интерпретации соответствовали бы общему лирическому настроению альбома. Таковыми стали You're Everything Чика Кориа, Here, There And Everywhere Леннона и МакКартни, традиционная ирландская тема Londonderry Air / Danny Boy, Everything Happens To Me / Somewhere, построенная на одной из тем Леонарда Бернстайна из West Side Story и две ставших джазовыми стандартами темы из кинолент 50-х годов: My Love And I и Angel Eyes. Из собственных композиций Мэтини я бы выше других поставил MoonDial, из каверов - My Love And I. Но это личные впечатления. А бесспорной, на мой взгляд, является исключительно теплая, где-то даже расслабляющая атмосфера альбома, буквально ласкающее ухо звучание нового инструмента Мэтини. Уже на уровне подсознания, так сказать, вторым планом воспринимаешь тот факт, что за этой красотой стоит выдающееся мастерство гитариста и композитора. Кстати, оба предыдущих сольных альбома Пэта Мэтини с баритоновой гитарой получили Грэмми, правда, в категории нью эйдж. Что ж, джаза в традиционном понимании мало и в MoonDial. Тем не менее, этот альбом, на мой взгляд, также заслуживает как минимум номинации на Грэмми, возможно, в категории эмбиент.
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