Dave Schumacher & Cubeye Smoke - In The Sky

Большая часть карьеры баритон-саксофониста Дэйва Шумахера связана с работой в больших составах. В 80-х годах он много гастролировал с оркестрои Лайонела Хэмптона, почти двадцать лет работал с оркестрои Харри Корника-младшего, в 90-к выступал в бэнде Monk on Monk, а также с октетом Тома Харрелла. Поэтому не удивляет, что и в собственных проектах (у него уже четыре авторских альбома) он также предпочитает крупные форматы. В его Dave Schumacher & Cubeye вместе с ним числится восемь музыкантов, половина из них – духовики, половина – ритм-группа во главе с известным пианистом кубинского происхождения Мануэлем Валера. С этой командой в апреле и июне 2023 года Dave Schumacher & Cubeye записали свой новый альбом Smoke In The Sky.
Программа из восьми треков хорошо отражает еще одну особенность творчества Шумахера. Еще в детстве ему нравились записи, где джаз соединялся с афро-кубинской музыкой – записи Паркера с Марио Бауза или Диззи Гиллеспи с Чано Позо. В период работы в оркестре Хэмптона конгейро бэнда Сэм Сегито Тернер познакомил его с тонкостями исполнения афро-кубинского джаза. С тех пор эта музыка прочно вошла в репертуар Шумахера, в том числе и в Smoke In The Sky.В программе есть, как авторские пьесы Дэйва, так и каверы, все в аранжировках Шумахера или Валеры. Из первых отметим титульную пьесу Smoke In The Sky и ее своеобразное продолжение (NoMore) SmokeInTheSky, а также латинскую пьесу ElDilemadeChegüiMetralla. Эффектных и известных каверов тоже немало: тут и YouKnowIt’sWrong Эдди Харриса, народная афрокубинская тема Caridad, композиция МакКой Тайнера WalkSpiritTalkSpirit и прославленнная в исполнении Ахмада Джамала Poinciana.
Отличная работа духовой секции, разнообразные и изощренные ритмические рисунки (особенно в каверах) делают Smoke In The Sky приятным сюрпризом для поклонников музыки больших составов и афро-кубинского джаза.
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