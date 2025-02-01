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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Anna Butterss - Mighty Vertebrate

Anna Butterss - Mighty Vertebrate

01.02.2025
Anna Butterss - Mighty Vertebrate

Если бы я делал не обзор альбома, а писал развернутую статью о творчестве австралийской басистки и композитора Анны Баттерс, то назвал бы ее «Пять принципов Анны Баттерс». Впрочем, привести эти постулаты стоит и в этом обзоре, потому что, приступая в 2022 году к композиторскому творчеству, Анна сама сформулировала для себя принципы сочинения музыки. Они таковы:

- я буду сочинять композиции, в которых контрабас или бас-гитара не будут выступать в роли баса,
- я буду заниматься сочинением музыки в течение часа, а потом прекращу это занятие,

- я буду сочинять композиции с использованием трехтактных фраз в группе,

- я буду делать сэмплы и превращать их в композиции,

- я начну с драм-машины.

До того, как эти, скажем мягко, необычные принципы были сформулированы, уроженка города Аделаида, выросшая в семье музыкантов, игравших кельтский фолк, прошла уже приличный путь в музыке. С семи лет она училась играть на флейте, а в тринадцать перешла к контрабасу. Позже Анна играла в Adelaide Youth Orchestra, а в 2012 году окончила консерваторию при местном университете и получила стипендию для продолжения учебы в США, в Университете Индианы. С тех пор она живет и работает в США, поселившись в 2014 году в Лос-Анджелесе. Здесь она активно включилась в бурную жизнь калифорнийской джазовой и поп-сцены, гастролируя, среди прочих, с такими людьми, как Лэрри Голдингс, Макайя МакКрэйвен или Крис Спид, а также вошла в круг музыкантов, группировавшихся вокруг гитариста Джеффа Паркера и возникшего в 2014 году лейбла International Anthem. Устав от постоянных разъездов, Баттерс решила вести более «оседлый» образ жизни и вот тогда-то на свет появились вышеуказанные принципы. Сказано – сделано: в том же 2022 году появился ее дебютный альбом Activities, где Анна сама исполнила партии всех инструментов. В 2024 году Баттерс отметилась участием в записи альбомов Small Medium Large группы SML и The Way Out of Easy группы Джеффа Паркера ETA 4Tet, но главным событием года для нее стал выпуск на International Anthem второго авторского альбома Mighty Vertebrate.

На этот раз Баттерс предпочла формат квартета, пригласив участвовать в записи своих друзей и коллег по лос-анджелесской тусовке: это саксофонист Джош Джонсон, гитарист Грегори Ульман и ударник Бен Ламсдейн (однокашник Анны по университету помог ей в этом проекте еще и в качестве сопродюсера). В треке Dance Steve в качестве гостя отметился и Джефф Паркер. Всего же в программе альбома оказалось десять композиций. Мне кажется, Mighty Vertebrate дружно не поймут, как поклонники мейнстрима, так и авангардисты. Да, эта работа со странной смесью афропопа, фьюжн, драм-энд-бейз и пост-хип-хопа, обильно приправленная электронными эффектами и сэмплами (принципы Анны в действии!) плохо вписывается в те или иные стандарты. Обозревателю тут легче спрятаться за безразмерным ярлычком crossover, тем более, что в данном случае он будет не слишком далек от истины. Стартовые Bishop и Shorn, чуть отличаясь по темпу, наполнены грувом и квазиафриканской ритмикой. Ella и Lubbock демонстрируют, как выглядят баллады с точки зрения Анны Баттерс. Финишная композиция Saturno – апофеоз электронных эффектов, а Breadrich, где в невысоком темпе драм-энд-бейз ведет неспешную беседу с электроникой, удивляет еще и врезанным в контекст композиции диалогом неустановленных лиц на испанском языке. Не ищите в этом альбоме развернутых инструментальных соло. Даже гитаре Паркера в Dance Steve особо развернуться не удалось, а альт-саксофон Джонсона во всех пьесах ограничен короткими, хотя и уместными репликами. Что же, наверное, джаз на исходе первой четверти XXI века может быть и таким, нравится нам это или нет.

© & (p) 2024 International Anthem

10 tks / 39 mins

(Josh Johnson - as, effects; Gregory Uhlmann - g, effects; Ben Lumsdaine - dr, perc, g, lap steel, drum programming; Anna Butterss – b, el.b, g, synths, fl, drum machine; Jeff Parker – g (tk 3);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/anna-butterss-mighty-vertebrate/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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