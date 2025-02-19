Steve Davis - We See

Пятеро немолодых джентльменов и столь же немолодая леди на обложке представляемого нами альбома We See – это секстет тромбониста Стива Дэвиса (крайний слева на фотографии), записавший его 1 октября 2024 года на концерте в нью-йоркском клубе Smoke. Надо сказать, работа над изданием шла ударными темпами: альбом увидел свет уже 25 октября, менее, чем через месяц после концерта. Дело в том, что WeSeeоказался финальным релизом в специальной серии концертных альбомов лейбла Smoke Sessions Records, посвященной 25-летию клуба Smoke и десятилетию его лейбла, издающего исключительно записи, сделанные в стенах клуба. К этой серии относился и уже знакомый нашим постоянным (и внимательным) читателям альбом Big George другого секстета, ансамбля One For All, одним из основателей которого еще в конце прошлого века и участником записи Big George был все тот же Стив Дэвис.
Сегодня 55-летний Дэвис справедливо считается одним из лучших тромбонистов в современном необоповом мэйнстриме. Наследник традиций Джей Джей Джонсона и Слайда Хэмптона, прилежный ученик Джеки МакЛина в Хартфордском университете в конце 80-х, он начинал с участия в одном из сетов клубного концерта трубача Эдди Хендерсона, после которого Эдди, пораженный не по возрасту зрелой игрой Стива, сказал ему: «Парень, наступит день, когда ты станешь звездой». Что ж, прогноз оправдался. Дэвис принял участие в последнем составе Art Blakey’s Jazz Messengers, играл и записывался с Фредди Хаббардом, Чиком Кориа, Хорэсом Сильвером, Седаром Уолтоном, имеет на своем счету более двадцати собственных альбомов и может гордиться участием в записи более, чем ста проектов других исполнителей. Ассоциация джазовых журналистов несколько лет подряд, с 2010 по 2013 год, называла Стива Дэвиса лучшим тромбонистом года.
Для концерта в Smoke 1 октября Дэвис избрал один из своих излюбленных форматов: секстет с фронт-линией из трех духовых, где вместе с ним играли все тот же неувядаемый Эдди Хендерсон и тенор-саксофонист Ральф Мур, и ритм-секцией из давно живущей в США канадской пианистки Рени Роснес, давним партнером по Jazz Messengers басистом Эсье Эсье и ударником Льюисом Нэшем – со всеми пятью партнерами, составившими, без натяжки, звездный состав, Стив много раз работал в разных командах. Программу для исполнения музыканты подобрали исключительно «вкусную» для поклонников мэйнстрима: классика от Монка (We See, Ask Me Now), Хаббарда (Up Jumped Spring) Майлса Дэвиса до джаз-рокового периода (Milestones, All Blues). Особое место в программе заняла композиция To Wisdom, the Prize пианиста Лэрри Уиллиса – трибьют умершему в 2019 году музыканту, старому другу и партнеру, как самого Дэвиса, так и почти всех его партнеров в тот вечер.
Думаю, публика, собравшаяся тогда в Smoke, хорошо представляла, какого рода музыка их ждет, и наверняка получила удовольствие от сложного и виртуозного переплетения трех голосов духовых инструментов и слаженной работы ритм-группы. Безусловно, хорош в этой записи и сам лидер секстета, игравший явно «с огоньком». Мне уже не раз доводилось в обзорах ссылаться на данные чартов JazzWeek, отражающие вкусы американских любителей слушать джаз по радио. Не секрет, что в эти чарты образчики авангарда или, наоборот, диксиленда, практически не попадают: это царство мэйнстрима и еще, пожалуй, латинского джаза – таковы вкусы основной массы американских фэнов. И в этом плане We See с его мощным составом и соответствующей программой альбома пришелся ей ко двору. Уже через три (!) дня после релиза, 28 октября, альбом был замечен (251-е место), к концу ноября стоял девятым, а в последние недели ушедшего года прочно утвердился на 5 месте (наивысшая точка, 9 декабря, - 4 место). Стоит послушать секстет Стива Дэвиса и нам: даже если вы не очень расположены к мэйнстриму, индивидуальное мастерство музыкантов мало кого оставит равнодушным.
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