Hyeseon Hong Jazz Orchestra - Things Will Pass

В списке музыкантов на альбоме Things Will Pass Хе Сан Хонг значится, как перкуссионистка. Но для нее это не основное занятие. В первую очередь Хе Сан Сонг – композитор, аранжировщик и, как мы видим, бэнд-лидер. Родилась она в Сеуле, получила солидное музыкальное образование на родине, в Южной Корее, став бакалавром в Yonsei University, а затем продолжила учиться в США. С тех пор она уже много лет живет и работает «на два дома»: в Нью-Йорке и Сеуле – сочиняет музыку, преподает и, конечно, руководит созданным ею в Нью-Йорке оркестром, с успехом выступающим на известных в Большом Яблоке сценических площадках. В 2017 году увидел свет ее первый альбом Ee-Ya-Gi (на корейском это просто «Рассказы»).
Новый альбом Things Will Pass – это девять новых композиций Хе Сан Хонг в ее же аранжировках для биг-бэнда полного состава. Hyeseon Hong Jazz Orchestra состоит из музыкантов высокого класса с богатым опытом работы в джазовых составах разного формата. Скажем, гостящий в нескольких треках тенор-саксофонист Рич Перри играл еще в знаменитом биг-бэнде Теда Джонса и Мела Льюиса. Участвовала в записи единственного в программе вокального трека (Run Away) и известная вокалистка Обри Джонсон.
Музыка, которую сочиняет Хе Сан Хонг и которую исполняет Hyeseon Hong Jazz Orchestra имеет особый привкус. С одной стороны, это вполне современный, построенный на модальной основе джаз, который играют предпочитающие мэйнстрим музыканты во всем мире. С другой, Хе Сан Хонг использует в своих сочинениях богатое музыкальное наследие своей родины, включая в композиции элементы корейской традиционной музыки. В новом альбоме эта тенденция отчетливее всего прослеживается в пьесе Memories of Ladies, где яркое саксофонное соло Перри только оттеняет изящную линию флейты, звучащую без аккомпанемента. Еще одна приятная особенность альбома – здесь много интересных сольных партий, причем Хе Сан Хонг доверяет их исполнение многим своим музыкантам. Так, в стартовой Road to Hana хороши тромбонист Майк Фэхи и трубач Дэвид Смит. Последний играет отменное соло, уже на флюгельгорне, и в композиции Waltz with Dad. Атмосфере саундтрека из фильма ужасов во многом способствуют сольные партии гитариста Мэтта Панаидеса и баритон-саксофониста Эндрю Хадро в пьесе с соответствующим названием Dance with Dracula. И совершенно иное настроение царит в композиции Raindrops Journey с художественным свистом Джона МакМагона в интро. Как видите, музыка альбома очень разнообразна и интересна, что можно считать несомненной удачей нового этапа в творчестве Хе Сан Хонг.
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