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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Hyeseon Hong Jazz Orchestra - Things Will Pass

Hyeseon Hong Jazz Orchestra - Things Will Pass

24.09.2024
Hyeseon Hong Jazz Orchestra - Things Will Pass

В списке музыкантов на альбоме Things Will Pass Хе Сан Хонг значится, как перкуссионистка. Но для нее это не основное занятие. В первую очередь Хе Сан Сонг – композитор, аранжировщик и, как мы видим, бэнд-лидер. Родилась она в Сеуле, получила солидное музыкальное образование на родине, в Южной Корее, став бакалавром в Yonsei University, а затем продолжила учиться в США. С тех пор она уже много лет живет и работает «на два дома»: в Нью-Йорке и Сеуле – сочиняет музыку, преподает и, конечно, руководит созданным ею в Нью-Йорке оркестром, с успехом выступающим на известных в Большом Яблоке сценических площадках. В 2017 году увидел свет ее первый альбом Ee-Ya-Gi (на корейском это просто «Рассказы»).

Новый альбом Things Will Pass – это девять новых композиций Хе Сан Хонг в ее же аранжировках для биг-бэнда полного состава. Hyeseon Hong Jazz Orchestra состоит из музыкантов высокого класса с богатым опытом работы в джазовых составах разного формата. Скажем, гостящий в нескольких треках тенор-саксофонист Рич Перри играл еще в знаменитом биг-бэнде Теда Джонса и Мела Льюиса. Участвовала в записи единственного в программе вокального трека (Run Away) и известная вокалистка Обри Джонсон.

Музыка, которую сочиняет Хе Сан Хонг и которую исполняет Hyeseon Hong Jazz Orchestra имеет особый привкус. С одной стороны, это вполне современный, построенный на модальной основе джаз, который играют предпочитающие мэйнстрим музыканты во всем мире. С другой, Хе Сан Хонг использует в своих сочинениях богатое музыкальное наследие своей родины, включая в композиции элементы корейской традиционной музыки. В новом альбоме эта тенденция отчетливее всего прослеживается в пьесе Memories of Ladies, где яркое саксофонное соло Перри только оттеняет изящную линию флейты, звучащую без аккомпанемента. Еще одна приятная особенность альбома – здесь много интересных сольных партий, причем Хе Сан Хонг доверяет их исполнение многим своим музыкантам. Так, в стартовой Road to Hana хороши тромбонист Майк Фэхи и трубач Дэвид Смит. Последний играет отменное соло, уже на флюгельгорне, и в композиции Waltz with Dad. Атмосфере саундтрека из фильма ужасов во многом способствуют сольные партии гитариста Мэтта Панаидеса и баритон-саксофониста Эндрю Хадро в пьесе с соответствующим названием Dance with Dracula. И совершенно иное настроение царит в композиции Raindrops Journey с художественным свистом Джона МакМагона в интро. Как видите, музыка альбома очень разнообразна и интересна, что можно считать несомненной удачей нового этапа в творчестве Хе Сан Хонг.

© & (p) 2024 Pacific Coast Jazz

9 tks / 59 mins

(Ben Kono – ss, as, fl, wooden fl (tk 6); Alejandro Aviles – as, fl (tk 4); Rich Perry – ts (tks 2,4); Quinsin Nachoff – ts, cl (tk 4); Andrew Hadro – bars, bass cl (tk 8); John Lake, David Smith (tk 1, 5),Colin Brigstocke, Jonathan Saraga – tp, flg; Mike Fahie (tks 1,6), Daniel Linden, Nick Grinder, Becca Patterson - tb; Broc Hempel – p (tk 3); Matt Panayides – g (tks 4,8), perc; Evan Gregor – b; Jeff Davis - dr; Aubrey Johnson (tk 4), Lauren Lee - voc; John McMahon (tk 3) – whistle; Hyeseon Hong – perc;)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, США
музыкальный стиль
современный джаз


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