Mark Wingfield - The Gathering

2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером Хесусом Ровирой. Да и музыканты, работавшие над альбомом The Gathering, в принципе, тем, кто постоянно слушает музыку MoonJune Records (и читает наши обзоры продукции лейбла) хорошо знакомы. Все они входят в круг постоянно сотрудничающих с лейблом Леонардо Павковича людей, и очень часто играли друг с другом в разных комбинациях. Еще в 2021 году в трио с Марком играли хорошо известный (и не только по работе с МакЛафлином и Джеком Брюсом) британский клавишник и ударник Гэри Хасбэнд и один из самых востребованных современных ударников израильтянин Асаф Сиркис. В 2023 году, в рамках этого проекта к вышеуказанным музыкантам присоединились два именитых басиста – легендарный американец Тони Левин, работавший в свое время с Питером Гэбриэлом и King Crimson, и валлиец Перси Джонс, игравший, среди прочего, в британской фьюжн группе Brand X.
Правда, все десять новых композиций Уингфилда, составивших программу The Gathering, играл не квинтет, а квартет музыкантов. Тони, участвовавший в записи шести треков, при этом играл на электрическом контрабасе, а Перси, в четырех треках, работал на безладовой бас-гитаре. Особый эффект саунду группы в нескольких композициях, особенно удачно, на мой взгляд, в A Fleeting Glance, придали сдвоенные ударные установки, когда к Сиркису присоединялся еще и Хасбэнд – дважды с Левиным на басу и один раз с Джонсом. При таком составе и таком классе участников результат особого удивления не вызывает. The Gathering – альбом, в котором все на своем месте и почти всего в меру: в меру электроники, хотя ее, пожалуй, побольше, чем в прежних проектах Уингфилда, в меру ритмического разнообразия, в меру ностальгических воспоминаний по старому джаз-року и в меру образцового современного нео-фьюжн, и только сам Уингфилд, похоже, никакой меры не знает.
Признаться, я немного завидую тем, кто услышит этого гитариста впервые. Марк – фантастический солист, причем в равной степени он хорош и в лирических, и в темповых эпизодах. Иногда закрадывается даже какое-то недоверие: полно, да гитарный ли это звук? Уингфилд в The Gathering солирует много и со вкусом. Несет ли что-то принципиально новое в его игре этот альбом? Пожалуй, нет. Но лично мне это и не требовалось. Все десять треков, с особым удовольствием в The Corkscrew Tower , Apparition in the Vaults и Together We Rise, я просто наслаждался игрой этого гитариста и его замечательных партнеров. Думаю, не разочарует The Gathering и читающих эти строки.
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