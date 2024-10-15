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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Connors / Davis /Heinemann / Verploegh - Alchemy Of Stone And Star

Connors / Davis /Heinemann / Verploegh - Alchemy Of Stone And Star

15.10.2024
Connors / Davis /Heinemann / Verploegh - Alchemy Of Stone And Star

В своем электронном письме с линком к альбому Alchemy Of Stone And Star Джекоб Хайнеман делает упор на то, что создатели альбома – музыканты из небольших городов Среднего Запада США, несравнимых с признанными джазовыми центрами страны и региона. Что тут скажешь? На мой взгляд, провинциальность – понятие чисто географическое и не имеющее отношения к уровню тех или иных музыкантов, в том числе и в джазе. Ливерпуль в годы становления Beatles был унылым, депрессивным и провинциальным городом, что не помешало появлению музыкальных гениев именно в нем. Скучный, вторичный и малокреативный джаз с одинаковой вероятностью могут исполнять и в маленьких городах, и в таких центрах, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Дело в людях, а не в географии! Правда, однако, и то, что пробиться музыкантам из провинции гораздо сложнее…

Прослушав Alchemy Of Stone And Star, записанный квартетом музыкантов из Мэдисона, Висконсин и Канзас-Сити, Миссури, с удовлетворением могу сказать, что этот альбом, выдержанный в стилистике свободной импровизации, вполне выдерживает сравнение с самыми достойными образцами музыки данного направления. И тут самое время рассказать немного о его создателях. Ударник Ивен Верплое и гитарист Сет Эндрю Дэвис живут в Канзас-Сити, Миссури. Дэвис – выпускник местной консерватории, он имеет также степень по музыкальным технологиям. Дэвис пишет музыку для оркестров и камерных ансамблей, а как исполнитель предпочитает свободную импровизацию. Он же является одним из организаторов EMAS (Extemporaneous Music & Arts Society), занимающейся продвижением авангардных направлений в искусстве, а также руководит лейблом Mother Brain Records. Верплое также относится к числу организаторов EMAS, он также предпочитает фри-джаз, но не чужд современной академической музыке и экспериментальному року. Бреннан Коннорс – выходец из Мэдисона, Висконсин. Это музыкант с широким кругом интересов. Он играет авангардный джаз с трио Brennan Connors & Stray Passage, стандарты – с The Songs Trio, а латину – с Samba Novistas. Вместе с Верплое и Дэвисом он записывал альбом Connors/Davis/Verploegh (EMAS, 2022). Его земляк Хайнеман увлекается разными видами искусств, включая фотографию и акустическую экологию. В джазе же он предпочитает свободную импровизацию, ряд лет работал в авангардной группе Devin Drobka Trio, а также в трио Alta Vista в Чикаго. Сейчас Джекоб живет в Лос-Анджелесе, что не помешало ему в сентябре 2023 года выступить в зале Audio for the Arts в Мэдисоне вместе с Бреннаном, Дэвисом и Верплое. Надо отметить, что в такой конфигурации музыканты работали впервые. Запись этого выступления и превратилась в альбом Alchemy Of Stone And Star.

Программу альбома составили три большие импровизационные композиции. Исходя из названия альбома, наиболее «космической» мне показалась стартовая In The Old Speech с широким использованием реверберации звука, яркими партиями Бреннана и Дэвиса, который использовал в дополнение к гитаре и педаль эффектов и сложными ритмическими рисунками Хайнемана и Верплое, отнюдь не регулярного характера. Бурный финал композиции сменяется в конце воистину космическим покоем. В самой длинной пьесе Decoding The Maps (почти двадцать минут звучания) сложная система взаимодействия четырех импровизаторов проявилась в полной мере. Саксофон (преимущественно тенор) Бреннана, гитара Дэвиса и контрабас Хайнемана при поддержке ударных Верплое плетут оригинальные, но не предсказуемые звуковые кружева, а общий саунд буквально завораживает. Не менее интересна и финальная пьеса Aligning Celestial (Wait, Look Upwards), где Бреннан показал, что и на сопрано-саксофоне он не менее виртуозен, а интуитивные связи между линиями всех участников квартета остаются весьма креативными. Я уже упоминал, что этот альбом – первая запись и первое концертное выступление квартета, которое, безусловно, оказалось весьма успешным и оставляющим надежду на продолжение их сотрудничества.

© & (p) 2024 Mother Brain Records

3 tks / 49 mins

(Brennan Connors – ts, ss; Seth Andrew Davis – g; Jakob Heinemann – b; Evan Verploegh – dr;)

Линк предоставил Jakob Heinemann

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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