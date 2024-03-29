Ineke Vandoorn / Jasper van ‘t Hof - Dancing on Water

Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в ...