Ineke Vandoorn / Jasper van ‘t Hof - Dancing on Water
29.03.2024
Инеке ван Доорн и Яспер ван’т Хоф … Два эти имени на одной обложке обещали много сюрпризов. Пианист и клавишник Яспер ван’т Хоф начинал, как участник одного из самых первых европейских коллективов, игравших джаз-рок: Association P.C., а в дальнейшем приобрел репутацию «кота, который гуляет сам по себе». Нет, конечно же, у него были совместные проекты и немало, но творчество Яспера заметно отличалось и от традиционного джаза, и от популярного в Нидерландах авангарда, представленного такими яркими именами, как Миша Менгельберг или Хан Беннинк. Не удивительно, что многим ван’т Хоф запомнился своими сольными проектами. Инеке ван Доорн, вокалистка и пианистка, давний друг и гость нашего издания, как с группой Vandoorn, так и в других проектах со своим постоянным спутником и творческим партнером Марком ван Вугтом, также всегда была далека от мэйнстрима и отличалась независимой, резко индивидуальной манерой вокала. И вот эти две яркие личности нидерландского джаза пришли к совместному проекту.
Это дуэт, в котором Инеке только поет, оставив за клавишами и акустического инструмента, и синтезаторов Яспера. Последний меньше всего похож в этом дуэте на традиционного аккомпаниатора. Их дуэт – это дуэт равных, где голос и клавиши очень креативно сотрудничают в достижении своих творческих задач. Сама Инеке говорит об этом проекте и, кстати, поясняет его название так: « Мне нравятся вызовы. Мой близкий друг как-то заметил, что если что-то выглядит слишком простым, мне это становится неинтересным. И конечно же, дуэт с таким пианистом-виртуозом, как Яспер ван’т Хоф, – не самый очевидный выбор для певца. Я давно знаю Яспера, и меня восхищают его энтузиазм и отношение к музыке. Его игра всегда узнаваема, уже по четырем нотам можно сказать: это Яспер ван’т Хоф. Будь то нежная баллада или когда он превращается в сгусток энергии, Ясперу всегда есть что сказать, в этом всегда есть смысл. Мне было очень любопытно услышать, к чему приведет наше сотрудничество. Играя в этом дуэте, чувствуешь себя двигающимся по очень тонкой линии, это красивое и захватывающее балансирование или танец на воде, в котором мы оба отдаем и берем, приглашая друг друга вложить в музыку все лучшее в себе».
И этот подход становится очевидным уже с первого трека, неожиданной версии песни Пола Саймона Quiet, где Инеке поет под электронные пассажи клавишных. А потом будет и фейерверк темпераментного скэта (но не классического, а именно «а-ля ван Дооорн») в титульной композиции, и идеальный, на мой вкус, пример того самого дуэта равных, о котором говорилось выше, на сей раз акустического, в Quiet American, и потрясающая десятиминутная интерпретация южноиндийской раги Yagapriya от Чарли Мариано и Рамамани – для меня совершенно неожиданный поворот альбома и, одновременно, его вершина. Что сказать? И Инеке, и Яспер в очередной раз удивили, и удивили очень приятно!
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