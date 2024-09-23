John Zorn - Lamentations

Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер ...