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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Compassionizer - The Fellowship of the Mystery

Compassionizer - The Fellowship of the Mystery

14.10.2024
Compassionizer - The Fellowship of the Mystery

Compassionizer – один из активно развиваемых его создателем, питерским музыкантом, композитором и бэнд-лидером Иваном Розмаинским, проектов. В прошлом году появился ЕР Compassionizer, посвященный памяти Джорджа Харрисона, а совсем недавно, в сентябре 2024 года, московский лейбл ArtBeat Music издал новый, четвертый по счету, большой альбом под названием The Fellowship of the Mystery. Музыку Ивана Розмаинского здесь записывал уже устоявшийся и испытанный в предыдущих «боях» состав коллектива, лишь среди специально приглашенных гостей проекта, помимо неизменного трубача Олега Прилуцкого, появились новые лица, среди которых я бы особо отметил Сабину Востнер, внесшую вокальные краски в доселе строго инструментальный саунд Compassionizer. Изменился и сам саунд. Лидер группы, давно уже неравнодушный к музыке барокко и соответствующим инструментам, на сей раз, наряду с неизменными синтезаторами, играл преимущественно на спинете, старинном клавишном инструменте, воссозданном мастером Дмитрием Беловым на основе модели итальянского мастера Орландуса (1710). В сочетании с гитарой, кларнетами и ударными звучание спинета, несомненно, придало новые оттенки в уже привычный поклонникам коллектива «эстетский прог-рок» Ивана Розмаинского и его коллег.

Но – пора от формы переходить к содержанию. В пятидесятиминутный альбом вошло семь композиций Розмаинского. Его коллективы (это относится не только к Compassionizer) никогда прямо, «в лоб», не обращались к социальным проблемам, предпочитая иносказание, некий чуть отстраненный взгляд с вершины «башни из слоновой кости». В The Fellowship of the Mystery это особенно заметно. Постоянный оформитель альбомов Compassionizer, прекрасный художник Вячеслав Потапов, тонко чувствуя концепцию музыки лидера, на сей раз украсил обложку изображением пожилой женщины, в облике которой смешались черты сказительницы типа Арины Родионовны и мудрой ведуньи, которой открыты тайны прошлого и будущего, секреты добра и зла, таящиеся в человеческих душах. И композиции альбома обращены прежде всего к отдельно взятой личности. Это тонкая, изящная, удивительно красивая музыка, наполненная обаянием безвозвратно ушедшей старины (спинет Розмаинского) и неумолимым дыханием современности (синтезаторы, гитара, кларнеты (браво, Леонид Перевалов!) Avenge Not Yourselves, To Direct Your Hearts into the Love, For the Invisible Things хочется слушать вновь и вновь. Я пишу эти строки октябрьским днем, под зрелище опадающих за окном разноцветных листьев, звуки унылого и, кажется, бесконечного дождя. Возможно, поэтому новую программу Compassionizer хочется назвать «осенней музыкой».

Ну, а венчает программу большая финальная титульная композиция за двадцать минут звучания. Розмаинский уже обращался ранее к крупным формам. По сравнению с As Smoke Is Driven Away (2023), композиция The Fellowship of the Mystery – безусловный шаг вперед. Отчетливая структура, выверенный баланс звучания разных инструментов, прихотливые ритмические рисунки – все здесь связано органично, при неизменном для работ Розмаинского гуманистическом духе музыки, что характерно и для этого эпика, и для всего впечатляющего альбома The Fellowship of the Mystery в целом.

© & (p) 2024 ArtBeat Music

7 tks / 50 mins

(Сергей Любченко - гитара, барабаны, бас, дойра и другие перкуссионные; Леонид Перевалов - бас-кларнет; Иван Розмаинский - концепция, спинет, синтезаторы, калимба [7]; Андрей Стефинов – кларнет; c участием: Виталий Бородин – скрипка [6]; Ксения Ваганова – скрипка [5]; Сабина Востнер – вокал, укулеле; Олег Прилуцкий – труба;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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