H.u.M.o - dForma

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » H.u.M.o - dForma

H.u.M.o - dForma

01.11.2024
H.u.M.o - dForma

На джазовой сцене аргентинского города Ла-Плата появился новый персонаж: это секстет музыкантов под названием H.u.M.o. Среди его организаторов – наш старый партнер, саксофонист и композитор Матиас Формика, часто знакомивший нас с релизами своего лейбла Numeral. H.u.M.o. появился в конце 2021 года. Формика, корнетист Лукас Альбаррасин и альт-саксофонист Хуан Игнасио Мачиоли после распада группы, игравшей музыку Орнетта Коулмена, решили продолжить сотрудничество, а когда к ним присоединилась в начале 2024 года ритм-группа в лице гитариста Лиссандро Маджори, контрабасиста Рамиро Бустаманте и ударника Лукаса Мингрино, и появился новый ансамбль. Если Формика знаком нашим читателям, то с прочими музыкантами секстета мы встречаемся впервые. Не утомляя читателя подробностями их творческой биографии, скажу только, что это опытные профессиональные музыканты с консерваторским образованием, игравшие в разных коллективах, есть у них и другие проекты. Сейчас группа готовит свой первый большой альбом, а в качестве пилотного релиза новая фирма Формики под названием dForma выпустила одноименный EP, который мы и представляем сегодня.

Надо сказать, ЕР получился не маленьким: общий объем звучания четырех треков – 35 минут, даже некоторые альбомы имеют меньший объем. В программу его вошли две авторские композиции участников ансамбля: Se ríe, compró sesos Формики и No como lo pensaba Альбаррасина, а также две интерпретации сочинений прославленных американских мастеров авангардного джаза: The Hard Blues Джулиуса Хемфилла, основателя World Saxophone Quartet и This is it виртуоза сопрано-саксофона Стива Лэйси. И в собственных пьесах, и в версиях классиков Формика и его коллеги верны себе: они играют импровизационную музыку, замешанную на солидной джазовой основе и с использованием авангардных приемов современной академической музыки.

В Se ríe, compró sesos каждый инструмент ведет свою независимую линию, построенную на додекафонных сериях (привет Шенбергу!). Музыка выглядит атональной, но тончайшие связи между линиями глубоко спрятаны и почти незаметны. В No como lo pensaba впечатляют диалог контрабаса и духовой секции, а также импровизации гитары, ударных и корнета. This is it построена на модальной основе, с коллективной импровизацией духовых, причем Формика в этой пьесе откладывает свой баритон-саксофон и играет на бас-кларнете, а также интересной работой ритм-группы. Наконец, венчает программу The Hard Blues – на мой вкус, лучшая вещь альбома. Здесь секстет показывает, как выглядит образцовый, несомненно авангардный, но при этом абсолютно узнаваемый блюз. Браво, H.u.M.o!

Грядущий дебютный альбом музыканты готовят исключительно на своем материале. Судя по ЕР, будет интересно.

© & (p) 2024 dForma

4 tks / 35 mins

(Lucas Albarracín – co; Juan Ignacio Macchioli – as; Matías Formica – bars, bass cl; Lisandro Maggiori – g; Ramiro Bustamante – b; Lucas Mingrino – dr;)

Линк предоставил Matías Formica

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Kiran Ahluwalia - Comfort Food
  • стиль: этно
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
подробнее
31.03.2024
Lina - Fado Camões
  • стиль: этно
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
подробнее
10.01.2024
Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open
  • стиль: джаз
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
подробнее
15.03.2024
Maliheh Moradi / Eshan Matoori - Our Sorrow
  • стиль: этно
У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же ...
подробнее
09.03.2024
Mamiko Watanabe - Being Guided by the Light
  • стиль: джаз
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
подробнее
02.02.2024
Maria Mazzotta - Onde
  • стиль: этно
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
подробнее
08.03.2024
Mark Wingfield - The Gathering
  • стиль: джаз
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
подробнее
24.01.2024
Mikael Máni - Guitar Poetry
  • стиль: джаз
Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце ...
подробнее
16.08.2024
Milton Nascimento / Esperanza Spalding - Milton + esperanza
  • стиль: джаз
Мне показалось, что в самой идее проекта Milton + esperanza изначально присутствовала определенная интрига. Судите сами. С одной стороны – бразильский певец, гитарист и композитор Милтон Насименту, человек работавший со многими джазовыми (Херби ...
подробнее
10.10.2024
Nancy Vieira - Gente
  • стиль: этно
Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, ...
подробнее
17.03.2024
Nick Finzer - Legacy
  • стиль: джаз
В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату ...
подробнее
07.03.2024
Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2
  • стиль: джаз
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
подробнее
23.12.2023
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com