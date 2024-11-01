H.u.M.o - dForma

На джазовой сцене аргентинского города Ла-Плата появился новый персонаж: это секстет музыкантов под названием H.u.M.o. Среди его организаторов – наш старый партнер, саксофонист и композитор Матиас Формика, часто знакомивший нас с релизами своего лейбла Numeral. H.u.M.o. появился в конце 2021 года. Формика, корнетист Лукас Альбаррасин и альт-саксофонист Хуан Игнасио Мачиоли после распада группы, игравшей музыку Орнетта Коулмена, решили продолжить сотрудничество, а когда к ним присоединилась в начале 2024 года ритм-группа в лице гитариста Лиссандро Маджори, контрабасиста Рамиро Бустаманте и ударника Лукаса Мингрино, и появился новый ансамбль. Если Формика знаком нашим читателям, то с прочими музыкантами секстета мы встречаемся впервые. Не утомляя читателя подробностями их творческой биографии, скажу только, что это опытные профессиональные музыканты с консерваторским образованием, игравшие в разных коллективах, есть у них и другие проекты. Сейчас группа готовит свой первый большой альбом, а в качестве пилотного релиза новая фирма Формики под названием dForma выпустила одноименный EP, который мы и представляем сегодня.
Надо сказать, ЕР получился не маленьким: общий объем звучания четырех треков – 35 минут, даже некоторые альбомы имеют меньший объем. В программу его вошли две авторские композиции участников ансамбля: Se ríe, compró sesos Формики и No como lo pensaba Альбаррасина, а также две интерпретации сочинений прославленных американских мастеров авангардного джаза: The Hard Blues Джулиуса Хемфилла, основателя World Saxophone Quartet и This is it виртуоза сопрано-саксофона Стива Лэйси. И в собственных пьесах, и в версиях классиков Формика и его коллеги верны себе: они играют импровизационную музыку, замешанную на солидной джазовой основе и с использованием авангардных приемов современной академической музыки.
В Se ríe, compró sesos каждый инструмент ведет свою независимую линию, построенную на додекафонных сериях (привет Шенбергу!). Музыка выглядит атональной, но тончайшие связи между линиями глубоко спрятаны и почти незаметны. В No como lo pensaba впечатляют диалог контрабаса и духовой секции, а также импровизации гитары, ударных и корнета. This is it построена на модальной основе, с коллективной импровизацией духовых, причем Формика в этой пьесе откладывает свой баритон-саксофон и играет на бас-кларнете, а также интересной работой ритм-группы. Наконец, венчает программу The Hard Blues – на мой вкус, лучшая вещь альбома. Здесь секстет показывает, как выглядит образцовый, несомненно авангардный, но при этом абсолютно узнаваемый блюз. Браво, H.u.M.o!
Грядущий дебютный альбом музыканты готовят исключительно на своем материале. Судя по ЕР, будет интересно.
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