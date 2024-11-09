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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Kevin Kastning / Carl Clements - Partitas, Book 1

Kevin Kastning / Carl Clements - Partitas, Book 1

09.11.2024
Kevin Kastning / Carl Clements - Partitas, Book 1

«Партита - форма музыкального произведения … разновидность сюиты или концертная сюита — циклическая форма, состоящая из пяти и более частей» - такое определение дает Википедия. Именно партиту выбрали, как основную форму для своих импровизационных сочинений, Кевин Кастнинг и Карл Клементс. Более того, в названии альбома ими сделано многозначительное добавление: «Книга 1». Это значит, что впереди нас ждут новые партиты от дуэта этих двух интереснейших американских музыкантов.

На нашем сайте хранятся обзоры многих работ Кевина Кастнинга 2021 – 2024 годов, есть среди них и совместные работы с Карлом Клементсом: в формате трио с венгерским гитаристом Шандором Сабо (Convergence II, 2022) и в формате дуэта (Strand in Strands, 2022), а вообще эти музыканты давно и хорошо знают друг друга, достаточно сказать, что Partitas, Book 1 – это уже седьмой их совместный альбом. К двум сессиям, прошедшим прошлой зимой, Кевин и Карл подошли во всеоружии с точки зрения богатого инструментария. Не только прекрасный гитарист, учившийся в свое время частным образом у Пэта Мэтини, но и создатель целого семейства многострунных гитар, Кастнинг использовал в них пять различных инструментов из своего уникального арсенала. Клементс вооружился тремя наиболее распространенными саксофонами – от сопрано до тенора. Программу альбома из семи треков составили пятичастная Partita No. 1 и двухчастная Partita No. 2. В каждом треке дуэт использует различные комбинации гитар и саксофонов. Скажем, Partita No. 1 открывается диалогом тенор-саксофона и двойной контргитары (28 струн), потом сопрано-саксофон выступает в паре с субконтргитарой (17 струн), следующая часть – опять тенор-сакс, но уже с контргитарой (18 струн), альт-саксофон выступает дуэтом с контральтовой гитарой (30 струн) и в последнем треке этой Партиты сопрано-саксофон звучит вместе с двойной субконтргитарой (24 струны). Не понял, правда, почему авторы решили перемешать при расстановке в программе треки обоих партит, но, видимо, у них были свои резоны. Впрочем, это не мешает наслаждаться музыкой дуэта, а фанатам гитарного саунда смаковать различия в звучании разных гитар.

Взяв за основу форму партит в новом проекте, музыканты очевидно приблизили свою музыку к академической традиции, но не думаю, что в каждой из частей Кевин и Карл договаривались о чем-то большем, чем об общих принципах построения своих композиций. Мне кажется, в остальном здесь царит все же импровизационное начало. Впрочем, импровизаторами были в свое время и Бах, и Фрескобальди, часто применявшие партиты. Так что, соединение барочного прошлого и джазового настоящего в Partitas, Book 1 выглядит очень органичным, что и делает альбом одним из интереснейших в истории сотрудничества Кевина Кастнинга и Карла Клементса.

© & (p) 2024 Greydisc Records

7 tks / 53 mins

(Kevin Kastning - 30-string Contra-Alto guitar, 28-string Double Contraguitar, 24-string Double Subcontraguitar, 18-string Contraguitar, 17-string Subcontraguitar; Carl Clements – ts, as, ss;)

Линк предоставлен Greydisc Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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