Kevin Kastning / Carl Clements - Partitas, Book 1

«Партита - форма музыкального произведения … разновидность сюиты или концертная сюита — циклическая форма, состоящая из пяти и более частей» - такое определение дает Википедия. Именно партиту выбрали, как основную форму для своих импровизационных сочинений, Кевин Кастнинг и Карл Клементс. Более того, в названии альбома ими сделано многозначительное добавление: «Книга 1». Это значит, что впереди нас ждут новые партиты от дуэта этих двух интереснейших американских музыкантов.
На нашем сайте хранятся обзоры многих работ Кевина Кастнинга 2021 – 2024 годов, есть среди них и совместные работы с Карлом Клементсом: в формате трио с венгерским гитаристом Шандором Сабо (Convergence II, 2022) и в формате дуэта (Strand in Strands, 2022), а вообще эти музыканты давно и хорошо знают друг друга, достаточно сказать, что Partitas, Book 1 – это уже седьмой их совместный альбом. К двум сессиям, прошедшим прошлой зимой, Кевин и Карл подошли во всеоружии с точки зрения богатого инструментария. Не только прекрасный гитарист, учившийся в свое время частным образом у Пэта Мэтини, но и создатель целого семейства многострунных гитар, Кастнинг использовал в них пять различных инструментов из своего уникального арсенала. Клементс вооружился тремя наиболее распространенными саксофонами – от сопрано до тенора. Программу альбома из семи треков составили пятичастная Partita No. 1 и двухчастная Partita No. 2. В каждом треке дуэт использует различные комбинации гитар и саксофонов. Скажем, Partita No. 1 открывается диалогом тенор-саксофона и двойной контргитары (28 струн), потом сопрано-саксофон выступает в паре с субконтргитарой (17 струн), следующая часть – опять тенор-сакс, но уже с контргитарой (18 струн), альт-саксофон выступает дуэтом с контральтовой гитарой (30 струн) и в последнем треке этой Партиты сопрано-саксофон звучит вместе с двойной субконтргитарой (24 струны). Не понял, правда, почему авторы решили перемешать при расстановке в программе треки обоих партит, но, видимо, у них были свои резоны. Впрочем, это не мешает наслаждаться музыкой дуэта, а фанатам гитарного саунда смаковать различия в звучании разных гитар.
Взяв за основу форму партит в новом проекте, музыканты очевидно приблизили свою музыку к академической традиции, но не думаю, что в каждой из частей Кевин и Карл договаривались о чем-то большем, чем об общих принципах построения своих композиций. Мне кажется, в остальном здесь царит все же импровизационное начало. Впрочем, импровизаторами были в свое время и Бах, и Фрескобальди, часто применявшие партиты. Так что, соединение барочного прошлого и джазового настоящего в Partitas, Book 1 выглядит очень органичным, что и делает альбом одним из интереснейших в истории сотрудничества Кевина Кастнинга и Карла Клементса.
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце ...
Мне показалось, что в самой идее проекта Milton + esperanza изначально присутствовала определенная интрига. Судите сами. С одной стороны – бразильский певец, гитарист и композитор Милтон Насименту, человек работавший со многими джазовыми (Херби ...
Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, ...
В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату ...
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
26-й по счету альбом в дискографии немецкого композитора, саксофониста и бэнд-лидера Норберта Штайна как обычно содержит в названии термин «Pata», постоянно используемый музыкантом для определения своего творчества. Не буду рассказывать в этом ...
Возродившийся петербургский Dead Frank в лице своего основателя Данилы Плащева знакомит нас и наших читателей со своим «родственником» - группой Normcore. Я позволил себе такое сравнение, потому что барабанщица Dead Frank Мария Качалова является ...
Малая Азия и Анатолия – синонимы. Название «Малая Азия» используется преимущественно, когда речь идет о древней и средневековой истории и множестве населявших ее народов. Название «Анатолия» более современно, это практически вся срединная часть ...
Понятие «джазовая традиция» на глазах меняет свое содержание. Еще сравнительно недавно ведущие исследователи джаза, а вслед за ними и джазовые журналисты относили к современному джазу боп и все последующие джазовые стилистические новации, называя ...
Никола Фаццини и Алессандро Федриго создали независимый лейбл nusica.org в 2011 году, а уже в 2014 году пятый альбом из каталога лейбла, проект группы XYQuartet освещался нашим сайтом, так что это наш старинный партнер. nusica.org сразу взяла курс ...