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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Jeff Rupert - It Gets Better

Jeff Rupert - It Gets Better

19.12.2024
Jeff Rupert - It Gets Better

Сразу скажем, что тенор-саксофонист из Флориды Джефф Руперт никогда в рядах джазовой элиты, как инструменталист или композитор, не состоял. Крепкий профессионал, Руперт много играл в ансамбле Сэма Риверса, выступал с Мейнардом Фергюссоном, Бенни Картером, Дайаной Шур, Кевином Мэхогэни, выходил на сцены крупнейших джазовых фестивалей в США и в Европе. Его личная дискография достаточно скромна. Главные достижения Джеффа в джазе лежат в другой плоскости. Руперт – прекрасный педагог и организатор студенческой джазовой жизни. Профессор Университета Центральной Флориды в Орландо, он организовал здесь и UCF Orlando Jazz Festival, и основал лейбл Flying Horse Records для издания записей сформированного им студенческого ансамбля UCF Jazz Ensemble 1. Руперт вдохновил и коллег-преподавателей на участие в организованном им джазовом секстете The Jazz Professors, несколько альбомов которого были замечены и прессой, и слушателями, попав в чарты JazzWeek.

Не могу ничего утверждать достоверно, но, думаю, что именно авторитет и уважение в джазовой среде помогло Джеффу Руперту собрать для записи в 2021 году альбома It Gets Better, дождавшегося ныне своего издания, поистине звездный состав. На басу в этом квартете оказался Питер Вашингтон, за ударную установку сел Джо Фэрнсуорт, а за роялем очутился один из самых авторитетных пианистов современного джаза Кенни Бэррон. Сам перечень этих имен подскажет опытному любителю джаза, что в It Gets Better его ждет мэйнстрим, причем высочайшего уровня.

В Нью-Джерси, в студии Руди ван Гелдера, носящей ныне его имя, квартет Джеффа Руперта записал программу, состоящую из шести его собственных композиций и трех каверов. Сначала о последних. Джефф включил в программу пьесу Билли Стрейхорна Lana Turner, раннюю версию его куда более известной композиции Charpoy. Эллингтоновский оркестр исполнял эту вещь, как лиричную балладу. Руперт в своей интерпретации придал Lana Turner более отчетливый блюзовый акцент. Стандарт Джонни Барка и Джимми ван Хайсена Like Someone in Love запомнился отличным дуэтом саксофона и контрабаса, а также небольшим соло Фэрнсуорта. Наконец, третьим кавером стала тема Марка Шеймана Nowhere to Go But Up из фильма «Возвращение Мэри Поппинс». Блок собственных композиций Руперта открыла стартовая Petrichor (in The Cote D’Azur), навеянная ароматом французского джаза 50-х годов, воссозданным отчетливым свингом Бэррона и Вашингтона и эффектной партией тенор-саксофона лидера. Впрочем, наиболее ярко саксофон Руперта прозвучал, на мой взгляд, в другой композиции, а именно Comanche Crush. Пьеса Pharaoh's Daughter никакого отношения к известному одноименному нео-клезмерскому ансамблю Баси Шектер и также одноименному классическому балету Пуни не имеет, просто Джефф средствами джаза сделал свою музыкальную версию известной библейской истории о чудесном спасении младенца Моисея дочерью фараона. Минорный строй композиции, как луч света, пронизывает здесь партия фортепьяно Бэррона. Финальная пьеса альбома Promenade In Blue достойно завершает всю программу.

Каждый из партнеров Руперта сыграл здесь на своем, то есть очень достойном уровне. Но и сам Руперт запомнился красивым гладким звуком своего инструмента, что позволило обозревателю AllAboutJazz Джеку Бауэрсу сравнить его с мягким, теплым и словно парящим в воздухе звучанием Стена Гетца, о котором Колтрейн когда-то сказал: «Мы бы все играли, как Гетц, если бы умели это делать». Возможно, где-то на небесах Гетц улыбнулся бы, услышав такое сравнение, но, уверен, эта улыбка была бы доброй и ободряющей.

© & (p) 2024 Rupe Media

9 tks / 58 mins

(Jeff Rupert – ts; Kenny Barron – p; Peter Washington – b; Joe Farnsworth – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/jeff-rupert-it-gets-better/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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