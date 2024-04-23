Ethan Iverson - Technically Acceptable

После того, как Итан Айверсон, один из отцов-основателей широко известного в джазовых кругах The Bad Plus, «ушел из семьи» в 2017 году и подался на вольные хлеба, интенсивность его композиторской, исполнительской, а кстати, и журналистской деятельности (он пишет для The New Yorker, The Nation и National Public Radio), не только не упала, но, кажется, еще и возросла. И в каждом его новом проекте есть своя «изюминка», нечто, заставляющее любителей джаза удивленно качать головой: «Ну, Итан! Ну, выдумщик!»
Так было с его первым альбомом для Blue Note в 2022 годуEvery Note Is True (мне выпала честь освещать его на этих страницах), где в титульной композиции он соорудил хор из сорока пяти виртуальных голосов, включая собственный, припас он сюрпризы для слушателей и в новой своей работе Technically Acceptable. Сразу надо сказать, что своей структуре программу этого альбома можно разделить на четыре разные, и по составу участников, и по контенту части.
Сначала Айверсон предлагает нам блок из семи своих композиций, исполненных новым вариантом его фортепьянного трио. В этом формате он писал и Every Note Is True, но если там его партнерами были такие гиганты, как Гренадьер и ДеДжонетт, то сейчас в глазах куда более молодых Томаса Моргана и Куша Абадея все умеющим и все знающим гигантом выглядит он сам. Пьесы здесь все невелики по объему, но очень разнообразны. Тут и привет «третьему течению» Гюнтера Шуллера (Conundrum, Who Are You, Really?), и эффектный блюз (Victory is Assured), и откровенный хард-боп (титульная Technically Acceptable), и поклон джазу из Чикаго (The Chicago Style), причем Итан явно имеет ввиду не 20-е годы прошлого века, а знаменитую кузницу авангарда ААСМ. Пестрая эклектика, которую отличал и Every Note Is True? У Айверсона есть свое объяснение: «Мне интересно попытаться обыграть эти почти архаичные формы в модернистском ключе. Когда я играю 12-тактовый блюз с Томасом и Кушем, это совсем не похоже на 1944 год. Похоже на 2023 год. Но в то же время это серьезный эксперимент. В этом я обращаюсь к опыту кого-то вроде Жаки Биарда, который мог играть самую современную творческую музыку с Эриком Долфи или играть под аккомпанемент блюзового певца и в обоих случаях чувствовать себя совершенно комфортно.»
Ну, а потом, нас ждет следующий блок, следующее трио, уже с Саймоном Уилсоном и Винни Спераццой. Всего два трека, №8 и № 10. Последний из них – это еще одна пьеса самого Айверсона, The Feeling Is Mutual, а №8 – это неожиданный (для меня во всяком случае) кавер: Killing Me Softly With His Song, старый ритм-энд-блюзовый хит 70-х годов в исполнении Роберты Флэк, который Итан интерпретирует с огромной нежностью, прямо-таки излучаемой фортепьяно под его пальцами. Ну, а между этими треками – еще один кавер, который я выделяю в отдельный блок из одной композиции: 'Round Midnight, знаменитый стандарт, известный в тысячах вариантов, исследованный теми, кто шел за Монком, вдоль и поперек, но, ручаюсь, такой версии еще никто и никогда не слышал. Айверсон сыграл 'Round Midnight в дуэте с Робом Швиммером, в принципе тоже пианистом, но здесь играющем на…теремине. Под звуки фортепьяно теремин, диковинное изобретение Льва Термена, натурально поет! Хрустальный 'Round Midnight: это мог придумать только Айверсон!
Впрочем, чем не удивителен и последний блок программы. Здесь Итан играет соло свою фортепьянную сонату в трех частях. Первая, Allegro Moderato, строго академична – красивая камерная музыка, во второй, Andante, царит блюз, а заключительная Rondo переливается всеми джазовыми красками, здесь Айверсон дает волю своему темпераменту. Как вы понимаете, о техничности исполнения тут вспоминать просто неприлично.
Вот такой любопытный альбом с несколько странным названием. Мне вообще показалось, что, названия работ Айверсона на Blue Note выглядят, как рекламные слоганы. Судите сами: «Каждая нота – точная», а теперь – «Технически приемлемо». Но у Айверсона и этому есть объяснение: «Если оценивать собственную работу, то, можно сказать, я еще в пути, и путь не окончен. Мой первый альбом назывался School Work; возможно, лет через десять я создам альбом Flawless Masterpiece. Ну, а на данный момент я «Технически приемлем». Ой, лукавит Итан! Этакое «уничижение паки гордости». Мне кажется, солидные масштабы таланта и его фантастическая креативность очевидны и самому Итану Айверсону. Ему сейчас 51 год – самый расцвет для джазового музыканта. Но в одном с ним можно безусловно согласиться: путь не окончен!
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