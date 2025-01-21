Tord Gustavsen Trio - Seeing

Два года назад мне довелось на этих электронных страницах рассказывать об альбоме трио Торда Густавсена Opening (2022, ECM). Трио – в принципе любимый формат норвежского пианиста, но тот альбом знаменовал рождение нового состава трио, где к Торду и его постоянному партнеру, барабанщику Ярле Весперстаду, присоединился басист Стейнар Ракнес. Название Opening в этом смысле можно было считать символичным. И вот – новая, уже вторая работа нового трио: альбом Seeing. Структурная близость обоих названий позволяет предположить определенную преемственность в этом релизе. Кое в чем этот так. Альбом вновь вышел на ЕСМ и стал уже десятым альбомом Торда под этим логотипом. Когда-то, более двадцати лет назад, самый первый альбом свой Густавсен также выпускал на ЕСМ, и связь Торда с мюнхенским лейблом, где он является все эти годы желанным гостем, кажется неразрывной. Характерно, что шеф лейбла Манфред Айхер вновь продюсировал его проект, вот только записывать Seeing он повез трио не в швейцарский Лугано, как в случае с Opening, а во французский городок Перн-ле-Фонтен в Провансе, где в октябре 2023 года в студии La Buissonne родился второй альбом нового варианта трио Торда Густавсена.
В обзоре Opening, который легко найти на сайте, много говорилось и о манере игры пианиста Густавсена, и об организации коллективного звучания трио, в которое новичок Ракнес вписался удивительно органично, и о творческой биографии Густавсена, так что повторяться не хочется, тем более, что в этом смысле существенных изменений я не услышал. Говорилось и о том, какую роль играла и играет в становлении музыканта и на разных этапах его творчества духовная музыка. И вот в этом плане Seeing заметно отличается от предшественника, акцент на духовную составляющую в программе альбома ощутим гораздо сильнее. В новый альбом Густавсен включил открывающий программу традиционный норвежский религиозный гимн Jesus, gjør meg stille, две кантаты Иоганна Себастьяна Баха (Christ lag in Todesbanden и Auf meinen lieben Gott) в своей аранжировке для трио, хорал XIX века Nearer My God, to Thee, слова которого написала английская поэтесса Сара Адамс, а музыку – известный американский сочинитель духовной музыки Лоуэлл Мейсон. Вошли в альбом и пять собственных композиций Густавсена, часть названий которых (The Old Church, Beneath Your Wisdom) не оставляет сомнений в их духовной направленности, а часть, включая титульную, заставляет ее предположить. Если не учитывать небольшую интерлюдию Piano Interlude – Meditation, то, пожалуй, лишь финальная Seattle Song выбивается из этого вполне религиозно ориентированного ряда.
Зато на примере этой пьесы Торд приоткрывает нам дверь в свою творческую лабораторию: «Композицию под названием Seattle Song я придумал в ходе саундчека в Сиэттле в феврале 2023 года. Такое происходит довольно часто: перспективные идеи для мелодий, грува, риффов или текстуры звука возникают в процессе джемминга на саундчеках или когда дурачишься за клавишами, пока коллеги настраивают инструменты. Порой материал требует доработки в более сложные формы с дополнительными частями, но в этом случае, простенькая басовая тема ни в чем дополнительном не нуждалась. В начале я предполагал, что это будет сольная интерлюдия на фортепьяно, но Стейнар и Ярле спонтанно присоединились, и все было сыграно так красиво и естественно, что она стала очень дорогой всем нам мелодией для трио.»
… Альбом Seeing увидел свет на ЕСМ в ноябре, но я рад, что услышал эту музыку в середине декабря: впереди рождественские праздники и Новый год, а это время не только для веселой суеты и подарочных забот, но и для мыслей о базовых ценностях нашего существования в этом мире. Работа эта отличается от традиционных альбомов рождественской тематики, которая составляет особую и весьма коммерчески перспективную часть музыкальной продукции. Воздействие музыки Торда Густавсена, всегда возвышенно-медитативной, именно в этом альбоме особенно сильно коррелирует с подобной направленностью мыслей. Постарайтесь в нее вслушаться!
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