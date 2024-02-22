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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Eyot - Quindecennial

Eyot - Quindecennial

22.02.2024
Eyot - Quindecennial

Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же амбивалентна: ей трудно дать какое-то категоричное стилистическое определение – то ли это фьюжн, то ли прог-рок, а подчас напоминает эмбиент или современную камерную музыку. Для того, чтобы окончательно запутать читающего эти строки, сообщу, что Eyot часто сравнивают с группой Nirvana. Душа и стержень коллектива – пианист Деян Илиич, играющий в манере, близкой к академическому исполнению. Часто партии его фортепьяно образуют весьма привлекательный контрапункт с жестким ритмическим рисунком той или иной пьесы. Свой первый альбом Horizon группа выпустила в 2010 году. С тех пор дискография коллектива не раз пополнялась, но все же Eyot – в первую очередь концертирующая группа. За ее плечами более 500 концертов в 25 странах мира. Eyot выступал на самых престижных площадках, участвовал во множестве фестивалей и музыкальных конкурсов и имеет на своем счету немало престижных наград. В 2009 году Eyot стал одним из трех победителей конкурса Umbria Jazz Balkanic Windows в Италии, в 2012 году выиграла конкурс Midem Off во Франции, а совсем недавно, в 2022 году, у себя в Сербии получила премию GODUM, как лучший джазовый ансамбль страны.

В 2023 году группа отметила пятнадцатилетие своей деятельности и посвятила этой не круглой, но весьма знаменательной дате альбом, который так и назван: Quindecennial. Обложка его решена своеобразно: лиц музыкантов мы не видим, только спины, они стоят, обнявшись, очевидно, после выступления перед зрителями в концертном зале. Это не случайно. Quindecennial – очень большой (почти два часа звучания) компиляционный альбом, для которого музыканты отобрали лучшие, на их взгляд, композиции с концертов в Японии, Франции, Италии, России, США, Сербии, Болгарии, Германии, Румынии, Швейцарии и Северной Македонии. Слушатель сможет по достоинству оценить мастерство пианиста Деяна Илиича, гитариста Сладана Миленовича, басиста Марко Стожильковича и ударника Милош Войводича, услышать большие, за десять минут звучания, версии композиций Horizon, Stone Upon Stone Upon Stone, Similarity, посмаковать, как композиции балладного плана, так и остроритмичные пьесы, удивиться имитации голоса китов в Whale Song. Пьесы Eyot имеют, как правило, четкую мелодическую основу, в которой порой проглядывают элементы балканского фолка, они очень эмоциональны и, я бы сказал, кинематографически образны. Не случайно, названия некоторых композиций выглядят, как готовый сюжет: Walking on Thin Ice with the Iron Shoes, How Shall the Dust Storm Start?, She Is Dreaming of a Better Day. Словом, если раньше вы не слышали Eyot, то Quindecennial – идеальный вариант для знакомства с этим незаурядным коллективом.

© & (p) 2024 Neuklang Records

16 tks / 114 mins

(Dejan Ilijić – p; Slađan Milenović – g; Miloš Vojvodić – dr; Marko Stojiljković – b;)

Линк предоставила Bettina Bertok-Thumm

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Сербия
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн


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