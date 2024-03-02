Rachel Z - Sensual

Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в качестве лидера, хотя таких альбомов в ее собственной дискографии набралось уже почти полтора десятка. Что ж, есть повод поговорить о ней подробнее. Рэйчел Зет – это, конечно, артистический псевдоним. Родилась она в Нью-Йорке и тогда ее звали Рэйчел Николаццо. Правда, теперь «в миру» она носит другое имя: Рэйчел Кармель Хаким. Ее супруг – известнейший джазовый ударник Омар Хаким, и в новом альбоме Рэйчел Зет он принял самое активное участие. У Рэйчел есть и совместные проекты с Омаром, где они руководят бэндом на равных, ну, а до того Рэйчел Зет сделала себе имя работами с Уэйном Шортером, Питером Гэбриэлом, Стенли Кларком, Майком Майниери.
Новый альбом Рэйчел Зет Sensual создавался в нелегкий для нее период, когда, один за другим, ушли из жизни ее родители, а потом ее "джазовый отец" Уэйн Шортер. Возможно, поэтому, большинство композиций нового альбома (всего их девять, из них восемь сочинила сама Рэйчел) носит несколько минорный характер. Здесь хватает мелодичных тем и мало быстрых темпов, а сама Рэйчел, хоть и работает тут с электроникой, чаще все же играет на акустическом фортепьяно. Sensual – альбом трио. В одних случаях рядом с лидером играют Омар Хаким и басист Джонатан Тоскано – в таком составе они работают уже более десяти лет. Второй вариант трио – это французский перкуссионист Мино Синелу и басист Мэтт Пинмэн, игравший в свое время с Куртом Розенвинкелем и Джошуа Редмэном. Наконец, в титульной композиции Sensual возникает еще одна конфигурация: вместе с супругами Хаким здесь играет на басу знаменитый своим участием в проектах Питера Гэбриэла и King Crimson и хорошо знакомый нашим постоянным читателям записями на MoonJune Records Тони Левин.
Не мне решать, какое трио вам покажется интереснее. Мне кажется, все комбинации успешно вписались в общую концепцию этой работы, задуманную Рэйчел Зет. Особо впечатлили проникнутая буддистским духом композиция Bodhisattva, What About the Kids, где Рэйчел размышляет о положении молодых музыкантов, Shepard's Lullaby с ее необычным интро и финальный трек альбома, единственный кавер, These Days от группы Foo Fighters, в которой играл в свое время Омар Хаким. Рэйчел Зет – музыкант универсальный, свободно чувствующий себя и в джазе, и в роке, и в ритм-энд-блюзе. Но Sensual, на мой взгляд, целиком принадлежит джазу, причем не фьюжн, как можно было бы ожидать от Рэйчел, а вполне себе мэйнстриму.
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