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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Tamar Ilana & Ventanas - Azadi

Tamar Ilana & Ventanas - Azadi

09.12.2024
Tamar Ilana & Ventanas - Azadi

Хотя все участники этого проекта живут и работают в Торонто, сам он носит характер глобальный – и относительно программы альбома, и относительно этнических корней исполнителей. Особенно затейливо переплетены этнические корни у его главной создательницы, певицы, а также танцовщицы и хореографа фламенко Тамар Иланы, в жилах которой течет кровь евреев, шотландцев, канадских индейцев и румынских цыган. В музыку Тамар была погружена с раннего детства, потому что постоянно участвовала в экспедициях своей матери, этномузыколога доктора Джудит Коэн. Тамар танцует фламенко в составе Sultans of String, поет в Jaffa Road, участвует в различных мюзиклах в США и Европе, а ансамбль Ventanas основала в Торонто в 2011 году, когда вернулась в Канаду из Севильи, где она изучала фламенко. Azadi – уже четвертый по счету альбом этого коллектива. Предыдущие работы принесли Илане целый ряд национальных и международных наград в сфере фолка и этнической музыки.

Azadi записывался не только с ансамблем Ventanas, в котором работают музыканты греческого, итальянского, франко-канадского и перуанского происхождения, но и с целым рядом гостей проекта. Основную концепцию альбома Тамар Илана и ее коллеги изложили в буклете к альбому и выглядит она так: «Azadi означает «свобода» на языках урду и фарси. Этот альбом отражает различные формы свободы, которыми мы пользуемся так давно: свободу петь, танцевать, говорить на наших языках, проявлять нашу разнообразную идентичность и получать ее признание. Вместе мы идем по жизни и по миру вокруг нас, и вместе мы помогаем друг другу быть свободными». Саму же композицию Azadi сочинил участник Ventanas Деметриос Петсалакис на текст Лорин Барнетт, и посвящена она борьбе женщин Ирана за свою свободу. Тамар поет ее на языке урду, а другие треки звучат в ее исполнении на ладино, испанском, английском, французском, иврите, греческом, португальском и болгарском языках. Часть из них сочинена музыкантами Ventanas, нередко с лирикой от Иланы, а часть – это традиционные фольклорные песни разных народов. Так, Pile Peje – это болгарская песня, с которой Тамар познакомила еще в детстве ее мама – исследователь фольклора, Ventanas Altas – это свадебная песня греческих евреев-сефардов, которую в свое время также записала ее мама, а Noches Noches – песня сефардов Боснии. Заметное место в альбоме принадлежит и музыке фламенко. Гастроли в Колумбии принесли в репертуар группы (и в программу альбома) композицию Mas Que A Mi Vida, где фламенко звучит с латиноамериканским акцентом, а En Esta Vida O La Otra решена в соответствии с канонами фламенко из Кадиса, родины этой музыки на юге Испании.

Звуковое разнообразие с обилием традиционных струнных и перкуссионных инструментов в сочетании с эффектной манерой пения и незаурядным вокальным мастерством Тамар Иланы, делает альбом весьма заметным явлением в сфере этнической музыки.

© & (p) 2024 Lulaworld Records

12 tks / 55 mins

(Tamar Ilana – voc, footwork, palmas; Demetrios Petsalakis – oud, 12 string g, baglama, bouzouki, riqq,voc, palmas; Benjamin Barille – flamenco g, palmas; Jessica Hana Deutsch – vi, viola, voc, palmas; Tyler Amond – b, ac.g, voc; Derek Gray – cajon, darbuka, frame dr, shaker,cymbals; with Rosendo Chendy Leon - cajon, congas, clave, shaker, cowbell, djembe, daf, cymbals, bell tree, timbales, bungus, tamborim, frame dr, voc, palmas; Naiko A. Mahabir-Leon – voc; Naghmeh Farahmad – daf, darbuka; Aline Morales – alfaia, pandeiro, shaker, snare dr, bells, voc; Marito Marques – cajon, snare, cymbals, cowbell; Selcuk Suna – cl; Alexis Baro – tp; Dr. Judith Cohen – sopranino recorder;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада


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