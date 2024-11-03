Yulia Musayelyan - Strange Times

Новый альбом флейтистки и композитора Юлии Мусаэлян Strange Times рождался долго, целых четыре года. Значительная часть композиций была сочинена Юлией в дни тотального затворничества во время пандемии. Можно сказать, что название альбома отражает размышления автора о совершенно новых вызовах, которые получило человечество в последние годы. Как говорит сама Юлия, «Название отражает тот факт, что нам – отдельным людям и человечеству в целом – требуется некоторое время, чтобы приспособиться к жизни в эти глубоко тревожные времена». Она в большей степени имела ввиду влияние пандемии, но происходящие сейчас чудовищные вооруженные конфликты и угроза их разрастания еще более подчеркивают точность названия этой работы.
Наш сайт освещал две предыдущие работы этой родившейся в Москве и живущей в США инструменталистки с армянскими корнями, Unsaid (2020), вышедший под ее именем и Oblivion (2021), где на обложке стоит Yulia Musayelyan Tango Project. В этих обзорах кратко говорилось и о творческой биографии Юлии, поэтому сейчас можно сразу обратиться к ее новому проекту. Как и в предыдущих работах, Юлия работает здесь с неизменной командой коллег – пианистом Максимом Любарским, басистом Фернандо Уэрго и ударником Марком Уокером, так что можно говорить о прекрасном взаимопонимании музыкантов. Если титульная пьеса говорит о глобальных проблемах, то остальную часть программы можно условно разделить на два блока. Один – это композиции, так или иначе связанные с темой искусства. Стартовая пьеса Rothko Sketches, самая ранняя по времени написания, своим минорным настроением близка мрачному темному колориту поздних картин мастера абстракции Марка Ротко. Futurism – это ода эксперименту, смелому отказу от традиционных канонов, будь то литература или та же живопись. Perugia at Night – светлая умиротворенность, навеянная вечерними прогулками по средневековым улочкам Перуджи и красотой античных построек благословенной Италии. Другой блок связан с музыкой Латинской Америки, а еще точнее – Аргентины. Еще в предыдущем альбоме, посвященном танго, в программе Юлия нашла место и композиции, связанной с фольклором северо-западных районов этой страны. Сейчас эта тема получила развитие. Oración del Remanso – это интерпретация фольклорной пьесы аргентинского композитора Хорхе Фандермоле, Carnavalito, Parte del Aire, Zamba de Usted также навеяны фольклором разных регионов Аргентины. Забавно: к нам поступает немало работ аргентинских музыкантов, но в большинстве своем они играют авангардный джаз, а вот аргентинскую традиционную музыку помимо танго мы узнаем благодаря Юлии Мусаэлян. Конечно, здесь явно сказывается еще и влияние ее партнера, басиста Фернандо Уэрго, аргентинца по происхождению.
Strange Times – новый этап в творчестве Юлии Мусаэлян, на котором она, по-прежнему мастерски владея своим инструментом и организуя коллективный саунд квартета, взаимодействие с партнерами, делится со слушателем новыми мыслями и эмоциями, воплощенными в очень красивой музыке, где язык современного джаза органично вбирает в себя латиноамериканские мотивы.
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