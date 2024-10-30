Kalya Ramu - Trio

Канадская вокалистка из Торонто Калья Раму еще в возрасте 12 лет была вовлечена в джазовую жизнь, выступала с местными биг-бэндами, получила степень бакалавра в HumberCollege. Свой первый альбом LivinginaDreamс оригинальным репертуаром она выпустила в 2019 году. В дуэте с пианистом и композитором Ивеном Фарнкомбом два года спустя она создала альбом Duo. Также в дуэте она сотрудничает в настоящее время с бразильским гитаристом Андре Валериу. Но ее третий в личной карьере альбом, названный просто Trio, подтверждает, что Калья предпочитает камерные составы и показывает ее любовь и глубокое понимание джазовой традиции.
На сей раз партнерами Раму стали басист Дункан Хопкинс и гитарист Джулиан Брэдли-Комбс. Характерно, что в этом составе отсутствует ударник, что еще больше подчеркивает стремление Раму создавать лаконичный и прозрачный саунд в своем маленьком комбо. В принципе в джазе это не ново. Знаменитая Шейла Джордан прославилась именно своими дуэтами с басистом. Но Джордан – убежденная последовательница бопа, а Раму обратилась в выборе репертуара к более раннему джазу. Семь композиций из девятитрековой программы Trio – это джазовые стандарты, самый ранний из которых, If I Could Be with You, был сочинен гарлемским пианистом Джеймсом Пи Джонсоном еще в 1926 году, а самый поздний, We’ll Be Together Again с музыкой Карла Фишера на стихи Фрэнки Лайна, относится к 1945 году. Кайла рискнула включить в программу и свою версию известной в сотнях вариантов знаменитой композиции Хуана Тизоля и Дюка Эллингтона Caravan. Два оставшихся номера программы только подтверждают общую тенденцию этой работы: это сочиненная самой Раму песня When the Moon is High и Hayalda Hachi Yafa Bagan израильского композитора Йони Рихтера с ивритском текстом Йехонатана Геффена. Оба эти номера программы выдержаны в том же балладно-лирическом ключе, что и ее основная часть из Great American Songbook.
Альбом дает определенное представление о манере пения Кальи Раму. Вокалистка берет не мощью своих голосовых связок или педалированием блюзовых элементов, что характерно для многих джазовых певиц афроамериканского происхождения, ее стихия – точное интонирование, глубокое проникновение в драматургию каждого номера программы, маленький интимный спектакль, который дает Калья в каждой песне, кажется, именно для тебя, для конкретного слушателя. Контрабас и гитара, аккомпанирующие певице, точно следуют избранной ею стилистике. Мне представляется, что наиболее выигрышными площадками для Кальи Раму являются не грандиозные филармонические залы, а небольшие сцены джазовых клубов с их уникальной теплой атмосферой. Впрочем, я услышал только один альбом Кальи Раму, возможно, она еще только в поиске своего творческого «я», и в будущем поклонников ее несомненного таланта могут ждать неожиданные метаморфозы.
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