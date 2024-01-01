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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Andrea Superstein - Oh Mother

Andrea Superstein - Oh Mother

01.01.2024

Andrea Superstein - Oh Mother

Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально меняет и взгляд на жизнь, и систему ценностей. Для Андреа это событие оказалось столь значительным, что вопросу материнства она посвятила свой новый альбом Oh Mother, который увидит свет в начале февраля на Cellar Live.

Готовясь к этой работе, Андреа проинтервьюировала почти сто женщин, рассказывавших ей о своем пути к материнству, о страхе, о боли, о чувствах, переполнявших их накануне и после родов. Часть их ответов вошла в стартовую композицию альбома To All the Mothers. Но и вся программа этого альбома, который можно смело назвать концептуальным, посвящена теме материнства. Джазовый феминизм? Думаю, цель, которую преследовала Андреа, выше и чище того, что обычно вкладывают в термин «феминизм». Что же до джазовости, то да, с этим в альбоме канадской вокалистки все в порядке.

Основной командой, ассистировавшей Суперстайн в работе над альбомом, стало классическое джазовое фортепьянное трио с участием Криса Гестрина (он играет также на клавишных, синтезаторе и хэммонд-органе), басистки Карли Хауэлл и ударника Дэна Гочера. Но кроме того, Андреа во многих композициях привлекала гостей в поисках необходимых ей в данном конкретном случае красок. Из «гостевых» треков на меня наиболее сильное впечатление произвела композиция Lay Your Head Down, где в диалог с голосом певицы вступает гитара Итамара Эреза, а из прочих - All I Need и отдавшая дань латинским звучаниям Mombo. Здесь уместно будет упомянуть, что Андреа сочинила все песни альбома, кроме двух (это известный стандарт Коула Портера So In Love и композиция Everywhere Кристин МакВи), и расписала аранжировки почти для всех треков программы. Необычная по теме и очень тщательно и с любовью сделанная работа.

© & (p) 2024 Cellar Live

11 tks / 39 mins

(Andrea Superstein – voc; Chris Gestrin – p, synth, Rhodes, org; Carlie Howell – b; Dan Gaucher – dr; Liam McDonald – perc (tk 8); Jane Burnett – fl (tk 6); Racel Terrien – tp (tks 5,8); Itamar Erez – g (tk 4); Meredith Bates – vi (tks 4,9); Elisa Thorn – harp (tk 7); Danae Olano – p (tk 6); Roberto Riveron – b (tk 6); Jorge Luis "Paplosco" Torres – perc (tk 6); Ayelet Rose Gottlieb, Joanna Majoko, Elisabeth Sheperd – add. voc; Kids Choir;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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