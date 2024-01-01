Andrea Superstein - Oh Mother

Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально меняет и взгляд на жизнь, и систему ценностей. Для Андреа это событие оказалось столь значительным, что вопросу материнства она посвятила свой новый альбом Oh Mother, который увидит свет в начале февраля на Cellar Live.
Готовясь к этой работе, Андреа проинтервьюировала почти сто женщин, рассказывавших ей о своем пути к материнству, о страхе, о боли, о чувствах, переполнявших их накануне и после родов. Часть их ответов вошла в стартовую композицию альбома To All the Mothers. Но и вся программа этого альбома, который можно смело назвать концептуальным, посвящена теме материнства. Джазовый феминизм? Думаю, цель, которую преследовала Андреа, выше и чище того, что обычно вкладывают в термин «феминизм». Что же до джазовости, то да, с этим в альбоме канадской вокалистки все в порядке.
Основной командой, ассистировавшей Суперстайн в работе над альбомом, стало классическое джазовое фортепьянное трио с участием Криса Гестрина (он играет также на клавишных, синтезаторе и хэммонд-органе), басистки Карли Хауэлл и ударника Дэна Гочера. Но кроме того, Андреа во многих композициях привлекала гостей в поисках необходимых ей в данном конкретном случае красок. Из «гостевых» треков на меня наиболее сильное впечатление произвела композиция Lay Your Head Down, где в диалог с голосом певицы вступает гитара Итамара Эреза, а из прочих - All I Need и отдавшая дань латинским звучаниям Mombo. Здесь уместно будет упомянуть, что Андреа сочинила все песни альбома, кроме двух (это известный стандарт Коула Портера So In Love и композиция Everywhere Кристин МакВи), и расписала аранжировки почти для всех треков программы. Необычная по теме и очень тщательно и с любовью сделанная работа.
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