Asterismyth - Asterismyth

Кто из нас не любовался ясной ночью звездным небом, пытаясь угадать контуры знакомых созвездий? Кто из нас не читал прекрасные древнегреческие мифы, многие персонажи которых и дали имена разным созвездиям? Как же интересна должна быть музыка, соединившая в одно целое красоты звездного неба и события мифологического мира! И вполне логичным выглядит тот факт, что музыка эта родилась на древней земле Эллады, в Афинах, и сочинил ее греческий музыкант Стефанос Козанис.
Стефанос с юных лет занимался музыкой, но при этом получил инженерное образование в Национальном техническом университете в Афинах. Что же касается музыки, то в местной консерватории он получил дипломы как пианист в сфере академической музыки, а также как джазовый исполнитель и импровизатор. Козанис давал концерты и участвовал в работе академических коллективов и в то же время сотрудничал с афинскими джазовыми музыкантами. Он является одним из основателей коллектива Nassia Gofa and the Jazz Tales, сочиняет музыку, как джазовую, так и академическую.
Эта вовлеченность в музыку разной стилистической направленности проявилась и в проекте Asterismyth. На обложке альбома (кстати, очень эффектной – респект Виктору Мелистасу) есть подзаголовок: «Музыка о созвездиях и мифологических персонажах», а вот имени Стефаноса Козаниса здесь нет. В принципе можно догадаться, почему это произошло: большой вклад в создание проекта внесли и другие музыканты: вокалистка Катерина Константину, скрипач Димитрис Маргаритис, басист Костас Пациотис и ударник Никос Сидирокастритис, в том числе и в сочинение текстов композиций. Но при этом будем помнить, что сама идея проекта и музыка всех двенадцати треков альбома, не говоря уже о партиях фортепьяно, принадлежит именно Стефаносу Козанису.
Количество треков в программе альбома сразу вызывает ассоциации со знаками зодиака. Но это не совсем так. Здесь есть пьесы, посвященные зодиакальным созвездиям, например, Gemini, Leo или Virgo, но есть и композиции, посвященные созвездиям и мифологическим сюжетам вне этого круга, скажем, Perseus, Andromeda, Orion или Cassiopeia. Козанис соединил в своей музыке академическую структуру, джазовую импровизацию, да еще и элементы греческой музыкальной традиции. Результатом стала вокально-инструментальная камерная сюита, идея которой и ее высокопрофессиональное воплощение своей красотой и эмоциональностью может привлечь внимание самого широкого круга слушателей.
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