Yes! Trio - Spring Sings

Американо-израильское трио с эффектным названием Yes! Trio доказывает свою жизнеспособность. Через 5 лет после своего первого альбома Groove du Jour, в том же составе и на том же французском лейбле Jazz&People, оно выпустило 23 февраля свой второй альбом Spring Sings. В свое время, рассказ на нашем сайте про Groove du Jour сопровождался и краткими биографическими данными музыкантов. Желающие подробнее познакомиться с Али Джексоном, Омером Авиталем и Аароном Голдбергом могут разыскать на сайте тот текст. Мы же поговорим непосредственно про Spring Sings.
Как и в первой своей работе, программу альбома музыканты трио составили в основном из своих собственных сочинений. Наибольший вклад тут внес ударник Али Джексон, написавший целых пять композиций. За Омером Авиталем числятся две композиции, которые можно засчитать за одну: дело в том, что пьесе Sheikh Ali предшествует полутораминутное интро, выделенное, как отдельная позиция в программе – это сольная партия Авиталя на контрабасе, надо сказать, впечатляющая. Два, как и в прошлый раз, кавера – это популярные, проверенные временем, джазовые стандарты: The Best Is Yet to Come Сая Коулмена, известная по вокальной версии Фрэнка Синатры, и один из главных хитов Ирвина Берлина How Deep Is the Ocean.
Если вам такой выбор кажется достаточно консервативным, то вы не ошиблись. Yes! Trio и в собственных композициях, и в каверах, глубоко привержено джазовой традиции, эпохе свинга и раннего бопа. Отчего же Groove du Jour вызвал в таком случае множество положительных откликов в прессе? Наверное, дело в том, как музыканты играют свою музыку. На мой вкус, главное, что роднит музыку Yes! Trio со старым джазом, это мощный позитивный месседж, это дух жизнерадостности и оптимизма, царящий в каждой музыкальной фразе, да и в самом названии нового альбома: «Весна поет». При этом все трое – отличные мастера своего дела, профессионалы высокого класса: послушайте, к примеру, как звучат акварельное фортепьяно Голдберга и густой контрабас Авиталя в титульной пьесе, как они ведут диалог в полном свинга треке Shufflonzo, как виртуозно «раскатывают» блюз Голдберг и Джексон в 2K Blues! О взаимопонимании я уже просто не говорю, но то, что в трио нет выраженного лидера, тут одинаково важны все трое, также знаменательно. Словом, с приходом весны, когда я пишу эти строки, музыка Yes! Trio выглядит особенно уместной.
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