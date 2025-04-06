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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Claire Martin - Almost In Your Arms

Claire Martin - Almost In Your Arms

06.04.2025
Claire Martin - Almost In Your Arms

«Она принадлежит к четырем или пяти лучшим джазовым вокалисткам планеты», - так писал Jazz Times в 2009 году. Другое американское издание, Jazz Journal, присоединилось к этому мнению в 2011 году: «…одна из лучших в мире современных джазовых вокалисток». Процитированные реплики были сделаны в связи с выходом в тех годах очередных альбомов британской джазовой вокалистки Клер Мартин. С тех пор, конечно, прошло много лет, но и сегодня можно с уверенностью сказать, что Клер Мартин остается самой выдающейся британской певицей традиционного, в широком смысле этого слова, джаза и ничуть не снижает творческой активности в своей карьере, начатой почти сорок лет назад.

Профессионалом Клер стала в девятнадцатилетнем возрасте и уже через два года дебютировала на сцене самого престижного лондонского джазового клуба Ронни Скотта. С тех пор она сотрудничала с такими грандами, как Стефано Грапелли и Кенни Бэррон, пела с крупнейшими британскими оркестрами, выступала на знаменитых сценах на родине джаза, в течение семнадцати лет была еще и ведущей джазовой программы на Би-Би-Си. Долгое время Мартин выпускала свои проекты на шотландском лейбле Lynn Records (издано 18 альбомов), а последние годы перешла под опеку датской фирмы Stunt Records. Восемь раз Клер удостаивалась премии British Jazz Award, как лучшая джазовая вокалистка, а высшей степенью общественного признания стало присвоение ей в 2011 году степени Офицера Превосходнейшего ордена Британской Империи.

2024-й год ознаменовался выходом нового альбома Клер Мартин под названием Almost In Your Arms, четвертого на Stunt Records. Его Клер записала со своим шведским трио (Мартин Шёстедт – фортепьяно, клавишные, Никлас Фернквист – бас, Даниэль Фредрикссон – ударные) и с привлечением целого ряда гостей, включая известного американского вибрафониста Джо Локка. В качестве продюсера, а также сайдмена выступил именитый (пять номинаций на Грэмми) Джеймс МакМиллан. Прежде всего, слушая Almost In Your Arms, можно констатировать, что годы ничуть не повлияли на отменные характеристики голоса певицы – высочайшую технику, тонкое интонирование, отточенную фразировку, глубокое погружение не только в музыкальную, но и в лирическую ткань каждой композиции. Очевидным становится появление ее имени среди лучших джазовых вокалисток, хотя при этом надо понимать, что Клер Мартин не поставишь рядом, скажем, с Эллой Фитцджеральд или другими носителями афроамериканской традиции, ее стихия – другая традиция, белая, идущая, к примеру, от Пегги Ли и других ярких звезд вокала в свинговых и более поздних оркестрах. В этом искрометном свинговом стиле она исполняет в этом альбоме такие композиции, как I Feel A Song Coming On или титульную Almost In Your Arms. Но альбом являет и очень интересные примеры другого рода.

В сказке «Золушка» добрая фея превращала обычную тыкву в роскошную карету. Волшебством своего таланта Клер Мартин превращает в полнокровный джаз вещи, достаточно от него далекие. Композицию This One's From The Heart, написанную Томом Уэйтсом для одного из фильмов Копполы и исполнявшуюся им на концертах в дуэте с Кристал Гейл, Мартин поет вместе с американским гостем, певцом Чарли Вудом и джазовая прописка ее версии сомнений не вызывает. Очень изящно она меняет и блюзовое настроение композиции Кэрол Кинг Bitter With The Sweet. Очень убедительна и ее версия песни Берта Бакарака и Элвиса Костелло This House Is Empty Now. Две композиции для альбома Клер передал ее старый друг, современный американский композитор и певец Марк Винклер: Train in the Desert и Do You Ever Wonder?. Как видите, коктейль из старого и нового в альбоме Almost In Your Arms получился сложным по составу компонентов, весьма изысканным, но самое главное – очень приятным на вкус. Попробуйте сами!

© & (p) 2024 Stunt Records

11 tks / 42 mins

(Claire Martin – voc; Martin Sjöstedt – p, keyb; Niklas Fernqvist – b; Daniel Fredriksson - dr; with James McMillan – perc, horns, additional keyb, programming; Karl-Martin Almqvist – sax (tks 2,6); Nikki Iles – acc (tk 4); Mark Jaimes – g (tk 11); Joe Locke – vibe (tks 1, 7); Charlie Wood – voc (tk 2);)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/claire-martin-almost-in-your-arms/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Швеция
музыкальный стиль
мэйнстрим, свинг


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