DLÙ - Close To

Если верить Википедии, то, согласно переписи 2022 года, в Шотландии 136161 человек говорит на гэльском языке. Почти исключительно ареал носителей этого языка из группы кельтских – Горная Шотландия и Гебридские острова. Сегодня язык этот относится в Шотландии к числу трех официальных, хотя еще недавно его заносили в языковую «красную книгу», считая вымирающим. Сегодня силами, как властей, так и энтузиастов, положение улучшается, и к числу тех, кто вносит свой вклад в развитие гэльского языка, относится и музыкальная группа из Глазго под названием DLÙ.
DLÙ существует уже несколько лет, в его основе – соученики по Glasgow Gaelic School. Сегодня DLÙ – это квинтет, в который входят скрипачка и ведущая вокалистка группы Мойлид НикГриогейр, аккордеонист Зах Ронан, Эйдан Спирс (электрогитара), Шорас Хлад (бас-гитара) и Эндрю Гроссарт (ударные). Группа уже успела отметиться дебютным альбомом Moch, во многом экспериментальным, как признается Мойлид НикГриогейр. Появившийся летом этого года Close To свидетельствует, что, похоже, группа определилась со своей творческой линией, и выглядит эта линия весьма перспективно. Кельтский фольклор музыканты в своем электро-акустическом саунде удачно сочетают с фанком, роком и приемами поп-музыки, что, несомненно, расширяет их потенциальную аудиторию. Слаженная работа ритм-группы, эффектные соло скрипки (например, в Gluais) и аккордеона (например, в Close to, Pt. 1), расширение звуковой палитры благодаря гостевому участию синтезаторщика Дункана Лайла, темповые композиции, порой прямо-таки танцевального характера – таков Close To. Всего в альбом вошло десять композиций ( включая два варианта Mogaisean), большинство из них – чисто инструментальные, сочиненные разными участниками DLÙ, а Mogaisean и Mhic Iain ‘ic Sheumais – с вокалом. В обоих случаях это не авторские работы: Mogaisean написал Мурдо МакАртур, а Mhic Iain ‘ic Sheumais – традиционная гэльская песня.
С гэльского название коллектива переводится примерно, как «быть ближе к чему-то». Вся пока еще короткая история DLÙ и их новый альбом оправдывают это название. Как говорит Мойлид НикГриогейр, «…Каждая нота — это свидетельство нашего общего пути, сочетание эмоций и мелодии, которое демонстрирует, насколько нам нравится вместе создавать музыку. Это привело к более плотному звучанию и большей синергии каждой ноты».
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