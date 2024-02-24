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The Soul Jazz Rebels - Iconiq

24.02.2024
The Soul Jazz Rebels - Iconiq

Пять лет спустя нашей первой встречи с французским квартетом The Soul Jazz Rebels, случившейся в связи с выходом его второго, одноименного, альбома, могу засвидетельствовать, что квартет сохранил свое лицо – неизменный и достаточно оригинальный (без басиста) состав: саксофонист Жан Верньере, гитарист Сирил Амуретт, органист Эрве Сен-Жирона и ударник Кристиан «Тон Тон» Салю, а также сохранил свой характерный, узнаваемый голос. Вы можете убедиться в этом, познакомившись с новой работой музыкантов – альбомом Iconiq.

Восемь композиций, из них семь авторских, составили его программу. Как обычно у The Soul Jazz Rebels, композиторами являются все участники ансамбля. Три пьесы сочинил Салю, две – Сен-Жирон и по одной – Верньере и Амуретт. А открывает альбом единственный кавер – композиция Ambalaba, родившаяся у берегов Африки, на острове Маврикий – живой, легкий танцевальный ритм и столь же энергичный диалог тенор-саксофона и хэммонд-органа. Есть в программе и еще одна пьеса, отправляющая слушателя к африканским берегам – композиция Кристиана Салю Bango, Bango. В этих треках связь с афроамериканской джазовой традицией почти не прослеживается, но в большинстве пьес The Soul Jazz Rebels оправдывают свое название. Все пульсирует в пьесе Сен-Жирона с соответствующим названием Bouncy. Она начинается с органного интро, а затем тему ведут гитара и саксофон с точным ассистом от автора пьесы. Гитара и орган в The Shufe Dancer и саксофон и орган во Flèchetanque работают в характерной для соул-джаза манере с обыгрыванием традиционного для афроамериканской музыки приема call and response. Несколько особняком в программе стоит пьеса гитариста Амуретта Are you sure. Это пожалуй, единственная в альбоме композиция балладного плана. Начинается она с тревожного вступления ударных, но затем сам Сирил уверенно и эмоционально ведет основную тему своей пьесы.

Разумеется, третий и второй альбом группы отличаются друг от друга, кому-то ближе новая работа The Soul Jazz Rebels, кому-то – предыдущая, это уже дело вкусов. Но когда я несколько выше говорил о том, что голос квартета сохранился, я имел ввиду еще и общий, очень эмоционально-позитивный настрой музыки французского ансамбля, неожиданно сближающий его не только с соул-джазом, но и с куда более ранним джазом традиционным. Душа джаза, родившаяся в Новом Орлеане и Чикаго, живет и в музыке The Soul Jazz Rebels, но, проявляется это, конечно же, по-иному.

© & (p) 2024 Black Stamp Music

8 tks / 38 mins

(Jean Vernhères – ts; Cyril Amourette – g; Hervé Saint-Guirons - Hammond B3 org; Christian "Ton Ton" Salut – dr;)

Линк предоставил Hervé Saint-Guirons

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
современный джаз


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