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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Dead Frank - Tterrab

Dead Frank - Tterrab

23.12.2024
Dead Frank - Tterrab

«Второе пришествие» Dead Frank оказалось весьма стремительным. Только в конце октября возрожденный после существенного перерыва петербургский коллектив (в формате дуэта основателя группы Данилы Плащева и Марии Качаловой) в союзе с москвичем Сергеем Храмцевичем порадовал своих поклонников альбомом Enforced Jazz, как еще до Нового года, в конце декабря, появился новый альбом с причудливым названием Tterrab. При этом, если предыдущая работа была все-таки совместным детищем Dead Frank и Храмцевича, то Tterrab – уже чисто Dead Frank’овский проект, причем состав группы разросся уже до квартета. Под вновь поднятые знамена вернулись сразу двое бывших участников ансамбля. Белорусский саксофонист Фридрих Самотны (в Tterrab он играет на баритон-саксофоне) памятен по первым альбомам Dead Frank начала десятых годов, а барабанщик Алексей Богданов играл в группе в 2018-2019 годах. Любопытно, что и Самотны, и Богданов порой работали в Dead Frank в формате чистого дуэта с Плащевым, и, насколько помню, взаимопонимание музыкантов было на хорошем уровне. В нынешней реинкарнации Самотны предсказуемо стал основным солистом, а Богданов сел за ударную установку и взял на себя электронику, оставив Качаловой только перкуссию.

Альбом из семи композиций оказался объемнее предшественника. Самое, на мой взгляд, существенное – это потрясающая энергетика. Низкоголосый саксофон Самотного в купе с бас-гитарой Плащева сразу окутали саунд группы характерной аурой. Правда, в отличие от дарк-джаза раннего периода, в новом альбоме решающим понятием я назвал бы не «дарк», а «драйв». Под мощный, как правило, регулярный ритм, Самотны ведет свои эффектные импровизации. Пожалуй, лишь во вступлении стартовой композиции Happy dispatch его инструмент звучит резко искаженным голосом, заставляя предположить фри-джазовое продолжение, а если говорить о «чистом» джазе, то его следы обнаруживаются, на мой взгляд, наиболее явно в The pit. В остальном же остро ритмичные композиции альбома ближе к фанку и – не верю своим ушам – под них, похоже, даже получится выполнить какие-то танцевальные движения, понятно, не на сельской дискотеке, но в каком-то модном клубе – почему бы и нет!

Лучше или хуже «новый» Dead Frank «старого» - вопрос бессмысленный. Другие времена, другие песни. И то, что демонстрирует группа в Tterrab, выглядит весьма привлекательно. По сравнению с Enforced Jazz саунд стал менее авангардным, но аудитория у нового звучания наверняка будет шире. И, не скрою, мне, давнему «летописцу» творчества Dead Frank, было приятно увидеть в новом варианте группы знакомые имена. Видимо, 2025-й год при набранном темпе принесет нам немало новостей от этого коллектива.

© & (p) 2024

7 tks / 41 mins

(Данила Плащев - бас-гитара; Алексей Богданов - барабаны, электроника; Фридрих Самотны - баритон-саксофон;

Мария Качалова – перкуссия;)

Линк предоставил Dead Frank

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Россия
музыкальный стиль
авангард, фанк


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