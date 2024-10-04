Eva Novoa - Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1

Третий альбом Евы Новоа на 577 Records и второй на нашем сайте. С этой каталонской пианисткой и композитором, с 2012 года живущей в США, мы знакомили наших читателей по альбому Novoa / Kamaguchi / Cleaver Trio - Vol. 1 (2023). В том тексте можно найти и больше биографических подробностей о Еве. Пока же констатируем, что ее новый альбом – это опять трио. Здесь Ева играет вместе с легендарным Даниэлем Картером, одним из руководителей 577 Records, широко представленным в каталоге записей лейбла, и также частым гостем лейбла из Бруклина, кубинским мастером игры на ударных инструментах Франсиско Мела.
Хотя альбом появится в продаже в ноябре 2024 года, сама запись была сделана еще весной 2021 года. Трио не ограничилось разовой серией звукозаписи. В 2022 году Новоа, Картер и Мела дали концерт в Бостоне, а совсем недавно, в августе 2024 года, трио выступило на NY Forward Festival в Нью-Йорке. Но вернемся к записи, превратившейся три года спустя в альбом Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1. Альбом невелик по объему, общее время звучания – менее сорока минут. В него вошли три пьесы, все они носят испанские (наверное, в честь двух испаноязычных музыкантов трио) названия. Самая длинная, двадцатиминутная первая композицияAire («Воздух») и финишная Fuego («Огонь») посвящены четырем, по мнению древних философов, первоэлементам: земля, ветер, воздух и огонь. Обе эти пьесы сочинила Ева Новоа. В Aire действительно много «воздуха», саунд композиции прозрачен и разрежен, здесь в полной мере проявилось академическое наследие Евы, получившей образование, как пианистка классического стиля. Картер и Мела очень деликатно сопровождают спокойные и даже величественные пассажи Новоа на фортепьяно и клавишных. Кстати, использует она в записи и перкуссионные инструменты, в частности, китайские гонги и даже демонстрирует художественный свист. В Fuego действительно больше «огня» и энергии, что позволяет оценить мастерство импровизаций Картера на саксофонах и прочих духовых и эффектные ритмические рисунки Мелы. А вот вторая композиция альбома, Hasta Maňana Vida Mía Розендо Руиса, - это интересная попытка соединить афро-кубинскую музыку со свободной импровизацией. В родной для себя стихии Мела демонстрирует богатство характерных ритмических рисунков и даже поет. В целом, пьеса звучит достаточно оригинально, а альбом в целом заслуживает внимания как поклонников авангарда, так и ценителей латинского джаза.
Рискуя вызвать недовольство знатоков индийской музыки, все же напомню тем, кто не в курсе, что классическая индийская музыка делится на две большие и весьма отличные друг от друга традиции – североиндийскую (хиндустанскую) и южноиндийскую ...
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце ...
Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, ...