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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Eva Novoa - Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1

Eva Novoa - Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1

04.10.2024
Eva Novoa - Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1

Третий альбом Евы Новоа на 577 Records и второй на нашем сайте. С этой каталонской пианисткой и композитором, с 2012 года живущей в США, мы знакомили наших читателей по альбому Novoa / Kamaguchi / Cleaver Trio - Vol. 1 (2023). В том тексте можно найти и больше биографических подробностей о Еве. Пока же констатируем, что ее новый альбом – это опять трио. Здесь Ева играет вместе с легендарным Даниэлем Картером, одним из руководителей 577 Records, широко представленным в каталоге записей лейбла, и также частым гостем лейбла из Бруклина, кубинским мастером игры на ударных инструментах Франсиско Мела.

Хотя альбом появится в продаже в ноябре 2024 года, сама запись была сделана еще весной 2021 года. Трио не ограничилось разовой серией звукозаписи. В 2022 году Новоа, Картер и Мела дали концерт в Бостоне, а совсем недавно, в августе 2024 года, трио выступило на NY Forward Festival в Нью-Йорке. Но вернемся к записи, превратившейся три года спустя в альбом Novoa / Carter / Mela Trio, Vol. 1. Альбом невелик по объему, общее время звучания – менее сорока минут. В него вошли три пьесы, все они носят испанские (наверное, в честь двух испаноязычных музыкантов трио) названия. Самая длинная, двадцатиминутная первая композицияAire («Воздух») и финишная Fuego («Огонь») посвящены четырем, по мнению древних философов, первоэлементам: земля, ветер, воздух и огонь. Обе эти пьесы сочинила Ева Новоа. В Aire действительно много «воздуха», саунд композиции прозрачен и разрежен, здесь в полной мере проявилось академическое наследие Евы, получившей образование, как пианистка классического стиля. Картер и Мела очень деликатно сопровождают спокойные и даже величественные пассажи Новоа на фортепьяно и клавишных. Кстати, использует она в записи и перкуссионные инструменты, в частности, китайские гонги и даже демонстрирует художественный свист. В Fuego действительно больше «огня» и энергии, что позволяет оценить мастерство импровизаций Картера на саксофонах и прочих духовых и эффектные ритмические рисунки Мелы. А вот вторая композиция альбома, Hasta Maňana Vida Mía Розендо Руиса, - это интересная попытка соединить афро-кубинскую музыку со свободной импровизацией. В родной для себя стихии Мела демонстрирует богатство характерных ритмических рисунков и даже поет. В целом, пьеса звучит достаточно оригинально, а альбом в целом заслуживает внимания как поклонников авангарда, так и ценителей латинского джаза.

© & (p) 2024 577 Records

3 tks / 39 mins

(Daniel Carter - winds (tenor, alto & soprano saxophones, trumpet, flute, clarinets); Eva Novoa - piano, Fender Rhodes, Chinese gongs, percussion & whistling; Francisco Mela - drums & vocals;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, Куба, США
музыкальный стиль
авангард, Латинский джаз


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