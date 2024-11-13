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Gastón de la Cruz Quartet - El sendero de los seres imaginarios

13.11.2024
Gastón de la Cruz Quartet - El sendero de los seres imaginarios

Новая встреча с гитаристом и композитором из аргентинского города Мар-дель-Плата Гастоном де ла Крузом. Впервые это имя появилось на наших страницах в 2022 году в связи с альбомом его квинтета Constelaciones. На этот раз представляем квартет Гастона де ла Круза под «борхесовским» названием El sendero de los seres imaginarios («Путь вымышленных существ»): у великого аргентинского писателя в 1954 году вышла написанная в соавторстве книга с почти таким же названием («Книга вымышленных существ»). Для самого Гастона этот альбом стал уже одиннадцатым в личной дискографии, но альбом в формате квартета он представляет впервые.

При этом квартет также выглядит не слишком стандартным. Да, по сравнению с вышеупомянутым Constelaciones де ла Круз отказался от фортепьяно и духовых, но в новом формате, рядом со стандартной ритм-группой (ударник Хуан Мигель Картотенуто и игравший уже ранее у Круза басист Мартин де Ласалетта), появился второй гитарист – Эстебан «Теби» Фронтера. Как комментирует эту метаморфозу пресс-релиз, де ла Крузу хотелось сломать стереотип о сольной и аккомпанирующей гитаре, так что в новом составе две электрогитары работают «на паритетных началах», что дает любопытные тембровые комбинации.

Ну, а музыку для всей программы сочинил сам Гастон. Девять треков, составивших El sendero de los seres imaginarios, написаны в характерной для де ла Круза и уже немного знакомой нашим читателям манере, сочетающей свободное владение языком современного джаза и импровизацию с креативными поисками в других сферах, из которых сам автор выделяет пост-рок. Понятие «психоделия» обычно связывают с определенным периодом в истории рока, но де ла Круз в новой программе выдал отличный образец психоделического джаза – я имею ввиду навеянную творчеством Кастанеды композицию Chaman с ее гипнотическим ритмом, под который ведут свои партии гитары. Для меня это самая яркая вещь в программе альбома. Но не менее интересны и Boris с отчетливым влиянием рока, и Las Almas traen las Lluvias, в которой есть фольклорные мотивы с севера Аргентины (я совсем не этномузыколог, и узнал об этом факте из комментариев самого Гастона), и финальная La Noche más Oscura, где де ла Круз ввел в саунд еще и человеческий голос (Виктория Фрейо). Как видите, программа весьма разнообразна и имеет шансы принести Гастоу де ла Крузу новых поклонников.

© & (p) 2024

9 tks / 56 mins

(Gastón de la Cruz, Esteban "Teby" Frontera – g; Martín de Lassaletta – b; Juán Miguel Carotenuto – dr; Victoria Freijo – voice (tk 9);)

Линк предоставил Gastón de la Cruz

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз


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