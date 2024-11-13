Gastón de la Cruz Quartet - El sendero de los seres imaginarios

Последнее время мне везет на максимально камерные проекты – сольные и дуэтные работы. Не ропщу. Часто это бывают весьма любопытные альбомы, как и в данном случае, особенно лакомом, в силу того, что это дуэт контрабасистов. Возможно, кто-то разделяет ...