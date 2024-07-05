Eric Friedlander - Dirty Boxing

Джей Пи Соарс (в своей артистической деятельности родившийся в 1969 году Джон Пол Соарс предпочитает использовать такой вариант) – универсальный музыкант. Да, конечно, главное дело его жизни – это блюз, но мало блюзменов, которые бы так легко, ...