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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Eric Friedlander - Dirty Boxing

Eric Friedlander - Dirty Boxing

05.07.2024
Eric Friedlander - Dirty Boxing

После сентиментально-идиллических «эльфийских» обложек предыдущих альбомов ветерана нью-йоркской даунтаун-мюзик, виолончелиста Эрика Фридлендера, и название, и обложка его новой работы Dirty Boxing выглядят неожиданно супер-брутальными. Сам Эрик, однако, выводит некую логическую связь между музыкой и … стратегией борьбы в смешанных единоборствах. Мне эта логика кажется весьма странной, но прислушаемся к самому Фридлендеру: ««Занятие боевыми искусствами – это своего рода одиночное путешествие, ты сам по себе. Музыка, с другой стороны, больше напоминает ощущение себя частью команды. Но оба имеют интересное сходство, когда дело касается стиля. Точно так же, как боец ​​выбирает и смешивает различные техники боевых искусств, музыкант использует различные влияния и опыт, чтобы сформировать свой уникальный звук и атмосферу».

Между тем, Dirty Boxing записывался с той же группой The Throw, с которой он создавал, например, свой альбом 2022 года под названием A Queens’ Firefly: испытанными и высокопрофессиональными коллегами по даунтаун мюзик – пианистом Ури Кейном, басистом Марком Элиасом и ударником Чесом Смитом. И в новом альбоме Фридлендер и партнеры проявили ничуть не меньшую изощренность, отличное взаимодействие и креативность в реализации замыслов своего лидера – это сложная, эффектная и глубокая музыка, достойная своих создателей – и элегантный Sprawl, и темпераментный Foot Stomp, и другие пьесы.

Но и это еще не все. В варианте CD Фридлендер сделал альбом двойным, предложив в качестве бонуса еще одну работу – резко отличающуюся от Dirty Boxing сюиту Floating City, где к нему и Элиасу присоединились португальская певица Сара Серпа и американская гитаристка Венди Айзенберг. И здесь условно «эльфийское» начало вернулось во всем блеске. Чарующий вокал Серпы придал музыке сюиты некое сказочно-ориентальное звучание, которое трудно забыть. Две части необычного нового проекта Фридлендера – словно две строны натуры этого очень талантливого музыканта. Стоит услышать!

© & (p) 2024 Skipstone Records

@ CD

1st: 8 tks / 35 mins

2nd: 7 tks / 27 mins

(1st: Eric Friedlander – cello; Uri Caine – p; Mark Helias – b; Ches Smith – dr;

2nd: Eric Friedlander – cello; Sara Serpa – voc; Wendy Eisenberg – g; Mark Helias – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Португалия, США
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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