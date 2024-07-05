Eric Friedlander - Dirty Boxing

После сентиментально-идиллических «эльфийских» обложек предыдущих альбомов ветерана нью-йоркской даунтаун-мюзик, виолончелиста Эрика Фридлендера, и название, и обложка его новой работы Dirty Boxing выглядят неожиданно супер-брутальными. Сам Эрик, однако, выводит некую логическую связь между музыкой и … стратегией борьбы в смешанных единоборствах. Мне эта логика кажется весьма странной, но прислушаемся к самому Фридлендеру: ««Занятие боевыми искусствами – это своего рода одиночное путешествие, ты сам по себе. Музыка, с другой стороны, больше напоминает ощущение себя частью команды. Но оба имеют интересное сходство, когда дело касается стиля. Точно так же, как боец выбирает и смешивает различные техники боевых искусств, музыкант использует различные влияния и опыт, чтобы сформировать свой уникальный звук и атмосферу».
Между тем, Dirty Boxing записывался с той же группой The Throw, с которой он создавал, например, свой альбом 2022 года под названием A Queens’ Firefly: испытанными и высокопрофессиональными коллегами по даунтаун мюзик – пианистом Ури Кейном, басистом Марком Элиасом и ударником Чесом Смитом. И в новом альбоме Фридлендер и партнеры проявили ничуть не меньшую изощренность, отличное взаимодействие и креативность в реализации замыслов своего лидера – это сложная, эффектная и глубокая музыка, достойная своих создателей – и элегантный Sprawl, и темпераментный Foot Stomp, и другие пьесы.
Но и это еще не все. В варианте CD Фридлендер сделал альбом двойным, предложив в качестве бонуса еще одну работу – резко отличающуюся от Dirty Boxing сюиту Floating City, где к нему и Элиасу присоединились португальская певица Сара Серпа и американская гитаристка Венди Айзенберг. И здесь условно «эльфийское» начало вернулось во всем блеске. Чарующий вокал Серпы придал музыке сюиты некое сказочно-ориентальное звучание, которое трудно забыть. Две части необычного нового проекта Фридлендера – словно две строны натуры этого очень талантливого музыканта. Стоит услышать!
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
Пианист и композитор Хокон Скогстад (р.1989) – совершенно особая фигура на норвежской музыкальной сцене. Хокон получил всестороннее классическое музыкальное образование. Он учился в Осло и в Нью-Йорке, получил степень доктора философии в сфере ...
Джаз заметно раздвинул свои географические границы, и уже никого не удивляет обилие играющих джаз музыкантов азиатского происхождения. Но вот мужчину-вокалиста из Азии с классическим джазовым репертуаром мне довелось услышать впервые. Это корейский ...
Инеке ван Доорн и Яспер ван’т Хоф … Два эти имени на одной обложке обещали много сюрпризов. Пианист и клавишник Яспер ван’т Хоф начинал, как участник одного из самых первых европейских коллективов, игравших джаз-рок: Association P.C., а в дальнейшем ...
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
Джей Пи Соарс (в своей артистической деятельности родившийся в 1969 году Джон Пол Соарс предпочитает использовать такой вариант) – универсальный музыкант. Да, конечно, главное дело его жизни – это блюз, но мало блюзменов, которые бы так легко, ...
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
Новый альбом ансамбля JT Conception – отличный повод почувствовать, чем сегодня дышит новая волна эстонского инструментального джаза. Душа и организатор этого коллектива – молодой, но уже прекрасно зарекомендовавший себя басист, аранжировщик и ...
Рискуя вызвать недовольство знатоков индийской музыки, все же напомню тем, кто не в курсе, что классическая индийская музыка делится на две большие и весьма отличные друг от друга традиции – североиндийскую (хиндустанскую) и южноиндийскую ...
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...