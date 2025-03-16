Neil Swainson Sextet - Here For A While

Пианистка и композитор Юни родилась в Южной Корее. Тогда ее имя наверняка звучало иначе, возможно, артистический ник включил в себя его часть. Девочка начала заниматься музыкой с пяти лет и с тех пор не расстается с нею. В Сеуле Юни получила ...