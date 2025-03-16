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Neil Swainson Sextet - Here For A While

16.03.2025
Neil Swainson Sextet - Here For A While

Возможно, любители джаза в мире не слишком хорошо знают канадского басиста Нила Свейнсона, но вот джазовым профессионалам это имя говорит о многом – и в США, и, разумеется, в самой Канаде, где Свейнсон пользуется огромным и заслуженным уважением и является четырехкратным лауреатом национальной премии Джюно, канадского варианта Грэмми. Джазовый ветеран, Нил Свейнсон (р.1955), начинал свой путь в городе Виктория, в «канадской Калифорнии» - провинции Британская Колумбия, рае британских пенсионеров. Редкий случай в современном джазе: Свейнсон «академиев не кончал», является самоучкой, освоившим игру на контрабасе самостоятельно и достигшим с этим инструментом головокружительных высот. В 70-х годах он зарекомендовал себя надежным партнером гастролировавших в Канаде именитых американцев – Херба Эллиса, Сонни Ститта, Барни Кессела, играл «экологический джаз» с Полом Хорном. В конце 70-х Свейнсон сменил «канадскую Калифорнию» на «канадский Нью-Йорк», перебравшись в Торонто, главный джазовый центр страны (впрочем, у Монреаля на сей счет свое мнение). Здесь он по-прежнему был весьма востребован, два года в середине 80-х ездил по всей планете с ансамблем трубача Вуди Шоу, а позже вошел в ансамбль знаменитого слепого пианиста Джорджа Ширинга, записывался в его составе и аккомпанировал многим звездам вокального джаза от Нэнси Уилсон до Дайаны Кролл. При этом собственная дискография Нила на удивление скудна: первый альбом 49th Parallel с участием таких звезд, как Вуди Шоу и Джо Хендерсон, он выпустил в 1987 году, а второй, Fire in the West – лишь в 2022-м! Объяснений этого парадокса может быть много. Наиболее вероятно, что Свейнсон был постоянно занят повседневной работой, а, кроме того, он предпочитает высказываться только тогда, когда ему есть, что сказать: не случайно на всех его альбомах звучит только авторская музыка. Не стал исключением и его новый, третий, альбом Here For A While.

Вот здесь уж мы можем лицезреть Свейнсона сразу в трех лицах – он и басист, и композитор, и бэнд-лидер. Для записи Нил собрал секстет из опытных американских и канадских партнеров: тут мы видим и известную пианистку Рени Роснес, и недавнего знакомца по альбому We See, американского тромбониста Стива Дэвиса, и канадских духовиков Брэда Тернера и Келли Джефферсона, и американского ударника Куинси Дэвиса. Кстати, Роснес, Джефферсон и Тернер участвовали и в записи второго альбома Свейнсона пару лет назад. Программа альбома из девяти треков выдержана в духе мэйнстрим-джаза, музыки, которую Нил играет всю жизнь, и к чему бы ему на старости лет изменять своим вкусам! Но уж показать товар лицом в этой органичной для него атмосфере Свейнсон умеет с блеском. Тут есть все: straight-ahead jazz (Lagrange Point, Under Cover of Darkness), тонкие «бразильские» пьесы (In the Path of Angels, Bend), блюз-по-свейнсоновски (Jerry's Blues), баллада-по-свейнсоновски (Here for a While), трибьюты покойным друзьям-музыкантам (Jerry's Blues, One For Rob). Темпы Нил предпочитает преимущественно средние и медленные, любит сложные гармонии, интересные текстуры композиций, неизменный, но ненавязчивый свинг. Музыканты секстета много солируют, но не в ущерб общей линии композиций – причем, не только духовики, которым это «положено по должности», но и все остальные, включая самого Свейнсона – не только мудрого лидера и креативного композитора, но и классного басиста.

…На обложке альбома Нил Свейнсон улыбается, умиротворенно расположившись полулежа в удобном кресле. От его фигуры веет чувством покоя и удовлетворения. Пожалуй, эти же чувства вызывает и его музыка. В хаотичном, бешеном, пугающем мире наших дней Нил предлагает нам на часок погрузиться в атмосферу надежной, проверенной, устоявшейся и такой ласкающей ухо музыки, в мир джаза, который сегодня уже можно относить к джазовой традиции. На мой вкус, это дорогого стоит!

© & (p) 2024 Cellar Music Group

9 tks / 58 mins

(Neil Swainson – b; Renee Rosnes – p; Quincy Davis – dr; Steve Davis – tb; Kelly Jefferson – ts, ss; Brad Turner – tp, flg;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/neil-swainson-sextet-here-for-a-while/



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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