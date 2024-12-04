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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » LEIBA trio - Prohibido Andar en Sulky

LEIBA trio - Prohibido Andar en Sulky

04.12.2024
LEIBA trio - Prohibido Andar en Sulky

Трех аргентинских джазменов, пианиста Сантьяго Лейбсона, басиста Максимиллиано Киршнера и ударника Николаса Политцера, связывает давняя творческая дружба. Вместе они работают с 2010 года, и даже тот факт, что Лейбсон сейчас живет и успешно работает в Нью-Йорке, не мешает ему регулярно наведываться в родной Буэнос-Айрес для совместных работ со старыми коллегами. Кстати, все три имени не новы для нашего сайта: альбомы с их участием в разных комбинациях не раз освещались у нас. Дискография Лейбсона насчитывает семь альбомов, включая сюда и сольные проекты. Киршнер выпустил четыре альбома, есть у него и собственное трио, два альбома значатся в личной дискографии Политцера.

А вместе музыканты сначала записывались, как Santiago Leibson Trio и издали два альбома в 2014 и 2015 годах. В 2021 году тем же составом они выпустили альбом Será Niebla, но уже как трио Николаса Политцера, так как программа альбома была сформирована исключительно из его композиций. Годом спустя трио опять поменяло свое название: теперь это LEIBA trio и в этом качестве представляет альбом Prohibido Andar en Sulky (сулки – это конная двухколесная коляска, а название альбома переводится, как «Движение на сулки запрещено»). Что же касается еврейского мужского имени в названии трио, то, понятно, что тут есть прямая связь с фамилией Лейбсона, автора музыки этого проекта, а, возможно, есть и отсылка к этническим корням музыканта.

Изначально в своей работе аргентинское трио ориентировалось на традиции замечательных джазовых фортепьянных трио, как классических, вроде трио Билла Эванса, Пола Блея, Эндрю Хилла, Телониуса Монка, так и более поздних, вроде трио Криса Дэвиса или Крэйга Тэборна. При этом музыкальный язык того же Лейбсона вполне современен и учитывает все особенности джаза на нынешнем этапе развития. Его музыка, опираясь на достижения мэйнстрима, остается вполне актуальной и для наших дней. Лейбсон опирается не только на джазовую, но и на академическую классику: в его пьесах на Prohibido Andar en Sulky можно найти отзвуки идей Мессиана, Айвса, Бартока и даже Шумана. Народная музыка Аргентины также причудливо преломляется в его сочинениях. Наиболее привлекательными в этой программе мне показались лирические композиции Algo Verde и Mi, настоящие песни без слов, а также самая длинная в альбоме пьеса Espejos с ее богатыми гармониями, сложной метрикой и образцовым взаимодействием фортепьяно лидера с ритмикой. На мой взгляд, это самая интересная композиция программы. В целом же Сантьяго Лейбсон подтвердил свою репутацию талантливого и креативного музыканта, чей потенциал в формате трио с давними коллегами проявляется особенно ярко.

© & (p) 2024 ears&eyes Records

10 tks / 55 mins

(Santiago Leibson – p; Maximiliano Kirszner – b; Nicolás Politzer – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз


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