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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Normcore / Sergei Khramtsevich - Glitch Reflections

Normcore / Sergei Khramtsevich - Glitch Reflections

31.10.2024
Normcore / Sergei Khramtsevich - Glitch Reflections

Возродившийся петербургский Dead Frank в лице своего основателя Данилы Плащева знакомит нас и наших читателей со своим «родственником» - группой Normcore. Я позволил себе такое сравнение, потому что барабанщица Dead Frank Мария Качалова является одновременно и участницей (возможно и организатором – информации об этом проекте очень мало, дату его появления я также не знаю) Normcore. Знаю только, что Normcore выпустил в 2019 году дебютный альбом Bubble Ghost, который сама группа характеризует, как «полуэлектронный джазкор, вдохновленный видеоиграми из 80-х», а в августе 2024 года появился Glitch Reflections, совместный альбом с московским саксофонистом Сергеем Храмцевичем (участником записи и первого после пяти лет молчания альбома Dead Frank). Кстати, сам Плащев также принял участие в работе над выпуском этого альбома – ну как тут не заговорить об «родственных чувствах». На момент создания этого альбома Normcore представлял из себя дуэт Марии с электронщиком Михаилом Вагнером. К этому дуэту и добавил голос своего саксофона Сергей Храмцевич. Понятно, в силу несколько иного саунда по сравнению с Dead Frank, акценты здесь расставлены иначе. Об этом же недвусмысленно заявляет и «терминаторная» обложка Glitch Reflections.

Впрочем, техницистская аура в стартовом треке Rose Quartz отнюдь не доминирует. Эту пьесу можно скорее назвать бенефисом Сергея Храмцевича. Его саксофон здесь выкладывается «на всю катушку», демонстрируя удивительное разнообразие своих возможностей. А вот далее и нойзовая электроника, и ударные заявляют о себе куда внушительнее. В Mod саксофон буквально «продирается» сквозь шумы, а в пьесе с характерным названием Neural Network Noise на каком-то этапе короткие остинатные фразы саксофона превращают его в чисто ритмический инструмент. Попутно: любопытно, как звучит Normcore «без гостей», подозреваю, что их саунд в таком случае превращается в безграничное царство полиритмии. Что же касается Glitch Reflections, то наиболее сбалансированной по звучанию мне показалась композиция Delusional Desert, которую я назвал бы лучшей в альбоме.

В целом же присутствие гостя-саксофониста в Glitch Reflections, как и в Enforced Jazz от Dead Frank, выглядит весьма плодотворным и явно пошло на пользу обоим проектам. Говорю об этом, отталкиваясь от своего джазового «бэкграунда», но вкусы, как известно, бывают разными – допускаю, что кто-то увидит достоинства и недостатки Glitch Reflections в совсем ином свете.

© & (p) 2024

7 tks / 37 mins

(Мария Качалова – барабаны; Михаил Вагнер – электроника; Сергей Храмцевич – саксофон;)

Линк предоставил Данила Плащев

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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