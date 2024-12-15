shunTA! - At The Kafana

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » shunTA! - At The Kafana

shunTA! - At The Kafana

15.12.2024
shunTA! - At The Kafana

Если Вам знакомы и нравятся фильмы Эмира Кустурицы, музыка Горана Бреговича и ансамбля того же Кустурицы No Smoking Orchestra, то вам наверняка будет интересен лондонский ансамбль shunTA! и его дебютный альбом At The Kafana. Вы погрузитесь в ту же балканскую атмосферу с ее зажигательными ритмами, просто зовущими к танцу, обилием духовых, плачущей скрипкой, энергичной перкуссией и не менее энергичным вокалом. Все это предлагает ансамбль shunTA!, в котором – парадокс! – работают англичане, немец, австралиец и израильтянин, но который завоевал большую популярность у всех представителей балканской диаспоры в британской столице.

shunTA! на языке народа рома означает «Эй, послушай!», а название альбома восходит к характерному для Балкан понятию «кафана»: этакая корчма, в которой собираются мужчины, попивают алкоголь (чаще всего ракию) и кофе по-турецки, играют в нарды и кости и слушают живую музыку. Характерно, что лейбл, выпустивший в декабре уходящего года альбом At The Kafana, так и называется: Rakia Records, а ведущая вокалистка и скрипачка shunTA! Сара Монтегю исчерпывающе поясняет название альбома: «Кафана, смесь алкоголя, кофе, еды и народной музыки в странах бывшей Югославии, имеет особый смысл. Уникальное пересечение оттоманской и балканской культур, это бурлящая сцена, где встречаются гипер-локальная народная культура, музыка, еда и питье. Это место, где можно утопить свои печали в бочке с ракией под серенады странствующих певцов, в окружении игроков и проституток. Если вы поедете в Белград встретиться со своими современными умными друзьями, они, скорее всего, поведут вас в тайский ресторан или бар с английским названием и полуироническими плакатами с Дэвидом Боуи и Марком Боланом. Однако, именно старые кафаны привлекают западников вроде нас, познакомившихся с кафаной по фильмам Эмира Кустурицы. Именно в кафанах мы полюбили эту музыку. И только в кафане мы могли почувствовать подлинность!». Возможно, эта цитата несколько длинна, но, согласитесь, Сара очень точно описывает истоки музыки shunTA!

Восемь песен разных авторов звучат в альбоме на цыганском, румынском, болгарском и боснийском языках. Здесь звучит духовая секция в составе трубы, саксофона, тромбона, сузафона, а в трех треках еще и тубы, струнные – мандолина, скрипка, тамбура, ударные, включая традиционные восточные инструменты, и фортепьяно. И чуть более получаса звучания альбома пролетят у вас, как один миг. Убедитесь сами!

© & (p) 2024 Rakia Records

8 tks / 37 mins

(Sarah Montague – lead voc, vi; Oliver Presman – tp; Helen Chittock – cl, backing voc; Alex Brown – ts; Kate Dornan – keyb, backing voc; Stephen Simblet – mandolin, tamburica; Sam Dorrell – tb, baritone, sousaphone; Karen Yarnell – darbouka, perc; Josef Pogadl – dr; Daniel Allen – tuba(tks 1,2,4); Tal Bright – riq;)

Линк предоставлен Aashi Prime

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, Великобритания, Германия, Израиль
музыкальный стиль
балканская музыка


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

John Zorn - Lamentations
  • стиль: джаз
Саммиты с участием нескольких гитаристов высокого класса – не редкость в джазе. Первое, что вспоминается по этому поводу – блистательное трио Эл Ди Меола – Пако де Люсия – Джон МакЛафлин с его концертным альбомом Friday Night in San Francisco(1981) ...
подробнее
23.09.2024
JT Conception - How Far Can You Go?
  • стиль: джаз
Новый альбом ансамбля JT Conception – отличный повод почувствовать, чем сегодня дышит новая волна эстонского инструментального джаза. Душа и организатор этого коллектива – молодой, но уже прекрасно зарекомендовавший себя басист, аранжировщик и ...
подробнее
23.06.2024
Jyotsna Srikanth - Carnatic Nomad
  • стиль: этно
Рискуя вызвать недовольство знатоков индийской музыки, все же напомню тем, кто не в курсе, что классическая индийская музыка делится на две большие и весьма отличные друг от друга традиции – североиндийскую (хиндустанскую) и южноиндийскую ...
подробнее
29.06.2024
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
Kalya Ramu - Trio
  • стиль: джаз
Канадская вокалистка из Торонто Калья Раму еще в возрасте 12 лет была вовлечена в джазовую жизнь, выступала с местными биг-бэндами, получила степень бакалавра в HumberCollege. Свой первый альбом LivinginaDreamс оригинальным репертуаром она выпустила ...
подробнее
30.10.2024
Kevin Kastning / Carl Clements - Partitas, Book 1
  • стиль: джаз
«Партита - форма музыкального произведения … разновидность сюиты или концертная сюита — циклическая форма, состоящая из пяти и более частей» - такое определение дает Википедия. Именно партиту выбрали, как основную форму для своих импровизационных ...
подробнее
09.11.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm
  • стиль: джаз
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
подробнее
30.01.2024
Kiran Ahluwalia - Comfort Food
  • стиль: этно
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
подробнее
31.03.2024
Koppel / Karlzon / Colley / Öström - Portable Infinity
  • стиль: джаз
Вчетвером эти музыканты встретились в Копенгагене в 2021 году. Датчанин Бенджамин Коппель – один из ведущих саксофонистов европейского джаза, очень убедительно сочетающий опору на американские джазовые традиции с современным джазовым языком, ...
подробнее
19.11.2024
LEIBA trio - Prohibido Andar en Sulky
  • стиль: джаз
Трех аргентинских джазменов, пианиста Сантьяго Лейбсона, басиста Максимиллиано Киршнера и ударника Николаса Политцера, связывает давняя творческая дружба. Вместе они работают с 2010 года, и даже тот факт, что Лейбсон сейчас живет и успешно работает ...
подробнее
04.12.2024
Lina - Fado Camões
  • стиль: этно
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
подробнее
10.01.2024
Luke Carlos O’Reilly - Leave The Gate Open
  • стиль: джаз
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
подробнее
15.03.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com