shunTA! - At The Kafana

Если Вам знакомы и нравятся фильмы Эмира Кустурицы, музыка Горана Бреговича и ансамбля того же Кустурицы No Smoking Orchestra, то вам наверняка будет интересен лондонский ансамбль shunTA! и его дебютный альбом At The Kafana. Вы погрузитесь в ту же балканскую атмосферу с ее зажигательными ритмами, просто зовущими к танцу, обилием духовых, плачущей скрипкой, энергичной перкуссией и не менее энергичным вокалом. Все это предлагает ансамбль shunTA!, в котором – парадокс! – работают англичане, немец, австралиец и израильтянин, но который завоевал большую популярность у всех представителей балканской диаспоры в британской столице.
shunTA! на языке народа рома означает «Эй, послушай!», а название альбома восходит к характерному для Балкан понятию «кафана»: этакая корчма, в которой собираются мужчины, попивают алкоголь (чаще всего ракию) и кофе по-турецки, играют в нарды и кости и слушают живую музыку. Характерно, что лейбл, выпустивший в декабре уходящего года альбом At The Kafana, так и называется: Rakia Records, а ведущая вокалистка и скрипачка shunTA! Сара Монтегю исчерпывающе поясняет название альбома: «Кафана, смесь алкоголя, кофе, еды и народной музыки в странах бывшей Югославии, имеет особый смысл. Уникальное пересечение оттоманской и балканской культур, это бурлящая сцена, где встречаются гипер-локальная народная культура, музыка, еда и питье. Это место, где можно утопить свои печали в бочке с ракией под серенады странствующих певцов, в окружении игроков и проституток. Если вы поедете в Белград встретиться со своими современными умными друзьями, они, скорее всего, поведут вас в тайский ресторан или бар с английским названием и полуироническими плакатами с Дэвидом Боуи и Марком Боланом. Однако, именно старые кафаны привлекают западников вроде нас, познакомившихся с кафаной по фильмам Эмира Кустурицы. Именно в кафанах мы полюбили эту музыку. И только в кафане мы могли почувствовать подлинность!». Возможно, эта цитата несколько длинна, но, согласитесь, Сара очень точно описывает истоки музыки shunTA!
Восемь песен разных авторов звучат в альбоме на цыганском, румынском, болгарском и боснийском языках. Здесь звучит духовая секция в составе трубы, саксофона, тромбона, сузафона, а в трех треках еще и тубы, струнные – мандолина, скрипка, тамбура, ударные, включая традиционные восточные инструменты, и фортепьяно. И чуть более получаса звучания альбома пролетят у вас, как один миг. Убедитесь сами!
(Sarah Montague – lead voc, vi; Oliver Presman – tp; Helen Chittock – cl, backing voc; Alex Brown – ts; Kate Dornan – keyb, backing voc; Stephen Simblet – mandolin, tamburica; Sam Dorrell – tb, baritone, sousaphone; Karen Yarnell – darbouka, perc; Josef Pogadl – dr; Daniel Allen – tuba(tks 1,2,4); Tal Bright – riq;)
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