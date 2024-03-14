Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti

Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в творческом союзе с Жардсом Макале убедительно показывает, что самба вполне может выглядеть так, как в этом небольшом по объему, но очень любопытном проекте. Впрочем, обо всем по порядку.
На две трети бразильское по составу трио Серджиу Краковского возникло в Нью-Йорке. В него вошли также уроженец Рио-де-Жанейро, пианист Витор Гонсалвеш и американский гитарист Тодд Нойфельд. К тому времени Серджиу, талантливый исполнитель на пандейру, своеобразном бразильском традиционном ударном инструменте типа тамбурина или бубна, составил себе имя, как первоклассный исполнитель, открытый для сочетания пандейру с самыми разными музыкальными формами. Свой первый альбом Carrossel de pássaros, где в каждом треке с ним играли разные составы, он выпустил еще в 2012 году. В 2016 году, уже с вышеназванным трио, он записал альбом A fundação da ilha, полностью составленный из авторской музыки и положивший начало экспериментам трио с музыкой самбы. А вот затем, по предложению Нойфельда, музыканты решили посвятить новый проект музыке Зе Кети, причем пригласив в качестве солиста-вокалиста Жардса Макале. Кто эти люди?
Зе Кети (1921-1999), чье настоящее имя звучит, как Жузе Флореш де Джезус, считается одним из ведущих мастеров самбы made in Rio. Лидер целого ряда коллективов, автор музыки для кино, Зе Кети сочинил много композиций, часть из которых музыканты трио отобрали для своего проекта. Жардс Макале (на самом деле Жардс Анет да Силва), представлен на бразильской сцене с 60-х годов. К моменту записи Masquerade: Zé Kéti в 2019 году, ему было уже 76 лет. Макале пользуется огромным авторитетом и как гитарист, и как певец, работал он со многими бразильскими знаменитостями, например, в дуэте с Наной Васконселушем. В своем совместном альбоме трио Серджиу Краковского и Макале соединили самбы Зе Кети с импровизационным и весьма свободным джазом. Так, в центральной композиции альбома, 11-минутной Mascarada, которую Зе Кети сочинил еще в 1966 году, музыканты бурно импровизируют на теме, которую даже трудно опознать в их интерпретации. Помимо произведений Зе Кети они включили в альбом и небольшую собственную импровизацию, авторства Макале, Нойфельда и Краковского. В общем, вас ждет в этом альбоме, так сказать, авангардная самба. Будет интересно!
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