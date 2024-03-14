Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti

Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti

14.03.2024
Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti

Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в творческом союзе с Жардсом Макале убедительно показывает, что самба вполне может выглядеть так, как в этом небольшом по объему, но очень любопытном проекте. Впрочем, обо всем по порядку.

На две трети бразильское по составу трио Серджиу Краковского возникло в Нью-Йорке. В него вошли также уроженец Рио-де-Жанейро, пианист Витор Гонсалвеш и американский гитарист Тодд Нойфельд. К тому времени Серджиу, талантливый исполнитель на пандейру, своеобразном бразильском традиционном ударном инструменте типа тамбурина или бубна, составил себе имя, как первоклассный исполнитель, открытый для сочетания пандейру с самыми разными музыкальными формами. Свой первый альбом Carrossel de pássaros, где в каждом треке с ним играли разные составы, он выпустил еще в 2012 году. В 2016 году, уже с вышеназванным трио, он записал альбом A fundação da ilha, полностью составленный из авторской музыки и положивший начало экспериментам трио с музыкой самбы. А вот затем, по предложению Нойфельда, музыканты решили посвятить новый проект музыке Зе Кети, причем пригласив в качестве солиста-вокалиста Жардса Макале. Кто эти люди?

Зе Кети (1921-1999), чье настоящее имя звучит, как Жузе Флореш де Джезус, считается одним из ведущих мастеров самбы made in Rio. Лидер целого ряда коллективов, автор музыки для кино, Зе Кети сочинил много композиций, часть из которых музыканты трио отобрали для своего проекта. Жардс Макале (на самом деле Жардс Анет да Силва), представлен на бразильской сцене с 60-х годов. К моменту записи Masquerade: Zé Kéti в 2019 году, ему было уже 76 лет. Макале пользуется огромным авторитетом и как гитарист, и как певец, работал он со многими бразильскими знаменитостями, например, в дуэте с Наной Васконселушем. В своем совместном альбоме трио Серджиу Краковского и Макале соединили самбы Зе Кети с импровизационным и весьма свободным джазом. Так, в центральной композиции альбома, 11-минутной Mascarada, которую Зе Кети сочинил еще в 1966 году, музыканты бурно импровизируют на теме, которую даже трудно опознать в их интерпретации. Помимо произведений Зе Кети они включили в альбом и небольшую собственную импровизацию, авторства Макале, Нойфельда и Краковского. В общем, вас ждет в этом альбоме, так сказать, авангардная самба. Будет интересно!

© & (p) 2024 Rocinante

7 tks /21 mins

(Jards Macalé – g, voc; Sergio Krakowski - pandeiro (Brazilian tambourine); Todd Neufeld – g; Vitor Gonçalves – p;)

Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, США
музыкальный стиль
авангард, Латинский джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2
  • стиль: джаз
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
подробнее
23.12.2023
Otava Yo - Loud and Clear
  • стиль: этно
2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and ...
подробнее
25.02.2024
Peter Hand - Blue Topaz
  • стиль: джаз
Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. ...
подробнее
12.01.2024
Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony
  • стиль: джаз
Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве ...
подробнее
04.02.2024
Phil Sargent - Sons
  • стиль: джаз
Время от времени ко мне попадают альбомы, созданные джазовыми исполнительницами, вокалистками или инструменталистками, на основе своих личных переживаний, связанных с рождением ребенка. Но впервые встречаюсь с альбомом, где автор представляет ...
подробнее
28.01.2024
Rachel Z - Sensual
  • стиль: джаз
Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в ...
подробнее
02.03.2024
Teiku - Teiku
  • стиль: джаз
Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records , похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут ...
подробнее
27.02.2024
The Jamie Baum Septet+ - What Times Are These
  • стиль: джаз
Джейми Баум, одна из лучших флейтисток современного джаза и талантливый композитор, в особых представлениях не нуждается. Ее музыка представляет собой весьма привлекательный коктейль из джаза, академической музыки (Джейми в свое время ...
подробнее
12.02.2024
The Soul Jazz Rebels - Iconiq
  • стиль: джаз
Пять лет спустя нашей первой встречи с французским квартетом The Soul Jazz Rebels, случившейся в связи с выходом его второго, одноименного, альбома, могу засвидетельствовать, что квартет сохранил свое лицо – неизменный и достаточно оригинальный (без ...
подробнее
24.02.2024
Triad - Triad
  • стиль: джаз
Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым ...
подробнее
20.02.2024
Tucker Brothers - Live At Chatterbox
  • стиль: джаз
Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в ...
подробнее
31.01.2024
Yes! Trio - Spring Sings
  • стиль: джаз
Американо-израильское трио с эффектным названием Yes! Trio доказывает свою жизнеспособность. Через 5 лет после своего первого альбома Groove du Jour, в том же составе и на том же французском лейбле Jazz&People, оно выпустило 23 февраля свой второй ...
подробнее
03.03.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com