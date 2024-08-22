Gonzalo Rubalcaba / Dongfeng Liu - China Afro Cuba
22.08.2024
В 2018 году редко кто в джазовой прессе не обратил внимание на альбом китайского пианиста и композитора Лю Донфена China Caribe. То была действительно весьма необычная работа. Писал о ней и наш сайт, и в том материале есть подробности творческой биографии китайского музыканта. Лю Донфен, увлекшись джазом, особый акцент сделал на джазе латинском, в первую очередь – афрокубинском. Он даже постигал его тонкости непосредственно в Гаване у лучших мастеров этого направления. Лю обнаружил, что в начале прошлого века Карибы, и Куба прежде всего, были одним из главных центров китайской эмиграции в Западное полушарие. Полностью авторский альбом China Caribe стал трибьютом всем этим людям, а в музыкальном плане представлял необычную смесь джазового мэйнстрима, китайской и афро-кубинской музыки.
Новая работа, альбом China Afro Cuba, стилистически продолжает линию China Caribe, но в остальном они существенно отличаются друг от друга. Во-первых, на сей раз вместо комбо мы имеем дело с дуэтом двух пианистов: в China Afro Cuba Лю играет вместе со своим большим учителем в сфере афро-кубинского джаза, выдающимся джазовым музыкантом Гонсало Рубалькабой. Во вторых, на сей раз это не авторские композиции Лю или Гонсало, а преимущественно интерпретации известных произведений китайской традиционной музыки.
Более 2000 лет насчитывает выражение из древнего китайского философского текста: «Высокие горы и текущая вода встречают родственную душу, а разноцветные облака, гоняющиеся за луной, встречают закадычного друга». Лю считает, что оно прекрасно отражает характер их отношений с Гонсало Рубалькабой. Не удивительно, что в альбоме мы встречаем сразу две пьесы, в названиях которых разделено это выражение: Lofty Mountains and Flowing Water и Colorful Clouds Chasing the Moon. Открывает же альбом версия традиционной китайской песни XVIII века Jasmine, где Рубалькаба виртуозно вмонтировал в основную тему элементы кубинской музыки сон. Есть здесь и почти фанковая версия другой народной мелодии из провинции Сычуань Kangding Love Song. Интересно, что запущенный США в 1989 году спутник Voyager 2 транслировал в открытый космос десять самых популярных земных народных мелодий – и Kangding Love Song был среди них. Есть в программе и джазовая обработка китайской песни The Butterfly Lovers, связанной с репертуаром китайской оперы в сочетании с известной в Штатах мелодии Over the Rainbow из «Волшебника из страны Оз», есть джазовая версия китайской поп-песни The Moon Represents My Heart. Пьеса же Скотта Ла Фаро Gloria's Steps напоминает, что и Лю, и Гонсало – настоящие виртуозы и в чисто джазовом треке. В целом: альбом, который стоит услышать!
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