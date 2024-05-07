Charles Lloyd - The Sky Will Still Be There Tomorrow
07.05.2024
15 марта, прямо к 86-му дню рождения Чарльза Ллойда, вышел его новый альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow. Это уже одиннадцатый подряд альбом знаменитого саксофониста, флейтиста и композитора под логотипом Blue Note: с 2015 года, по завершении также весьма продолжительного романа с ЕСМ, Ллойд не расстается с этим лейблом. Предыдущие работы выходили очень интенсивно (только в 2022-м появилось три альбома), но студийный альбом увидел свет впервые с 2017 года. Альбом двойной, неизбежно вобравший в свою программу старые, звучавшие и ранее пьесы Ллойда, но при этом почти половина программы - это совершенно новые композиции Чарльза: титульная The Sky Will Still Be There Tomorrow,TheWaterIsRising, LateBloom, TheGhostofLadyDay, SkyValley, SpiritoftheForest и пьеса с удивительно оптимистичным названием WhentheSunComesUp, DarknessIsGone. И это все сочинил и исполнил музыкант на девятом десятке! Браво, Чарльз Ллойд, иначе не скажешь! Разумеется, сам Ллойд свой возраст сознает, как он откровенно заметил в интервью лондонскому Jazzwise, «я сейчас на последних этапах своего путешествия». Но, как видите, он не только вспоминает былое, но и создает новое. А вспомнить ему есть что…
Как ни парадоксально это звучит, Чарльз Ллойд, этот музыкант с невообразимо пестрыми корнями (в его жилах смешалась кровь афроамериканцев, индейцев чероки, монголов и ирландцев), навсегда вписал свое имя в историю…советского джаза. Конечно же, я имею ввиду выступление квартета Ллойда с Джарреттом, МакКлюром и ДеДжонеттом в составе на джазовом фестивале в Таллинне в 1967 году. Оставим в стороне гастроли Гудмена в СССР в 1962 году – то был тур под эгидой Госдепа в рамках межправительственного соглашения, да и музыка Бенни на том этапе была ближе к ретро, - а вот квартет Ллойда впервые показал восторженно принимавшей его публике, что такое современный джаз. Не буду перебирать здесь подробности этого уникального события, очевидцы, критики и журналисты много и подробно о нем писали, но если для самого Ллойда концерт в Таллине остался эпизодом, еще одной позицией в дискографии (продюсер Авакян выкупил права на запись и издал альбом Charles Lloyd in the Soviet Union), то для советского джаза его визит в Таллинн стал вехой, предопределившей для многих наших мастеров пути дальнейшего развития.
Теперь давайте перейдем к более щекотливой теме. А как с историей мирового джаза и местом Чарльза Ллойда в ней? Уверен, что и тут свое место Ллойд застолбил, правда – не на первых ролях. Чарльз и в молодые годы, и позже был последовательным колтрейнистом. Он шел за Колтрейном и в годы его расцвета в начале 60-х, когда музыка Джона была квинт-эссенцией авангарда, и в конце 60-х, когда, вслед за духовными поисками Трейна, он также начал искать вдохновения в условной Стране Востока. Сегодня то, что когда-то считалось авангардом, превратилось просто в современный мэйнстрим, у Ллойда – высококлассный, с интересной музыкой и высочайшей техникой исполнения как самого Чарльза, так и его прекрасных партнеров, каждый из которых – выдающийся эксперт в своем деле. Это относится и к Гейлу Морану, и к Ларри Гренадьеру, и к Брайану Блэйду. Поэтому слушать The Sky Will Still Be There Tomorrow, провести полтора часа с музыкой этих мастеров – настоящее наслаждение.
Свои весомые козыри квартет Ллойда предъявляет уже в стартовом треке Defiant, Tender Warrior, где тенор-саксофон Ллойда и фортепьяно Морана взаимодействуют на высоком эмоциональном уровне. Свое искусство флейтиста Ллойд в полной мере продемонстрировал и в короткой интерлюдии Late Bloom, и в более пространной пьесе Booker’s Garden – в память ушедшего в 23 года своего ровесника и друга Букера Литтла. К теням ушедших в этом альбоме Ллойд обращается еще не раз. Очень эффектно звучит Monk’s Dance, а для Билли Холидей он специально сочинил пьесу TheGhostofLadyDay. Отзвуки высоких традиций афроамериканской духовной музыки звучат в Balm In Gilead, а философский взгляд на жизнь человека, умудренного и стоящего на пороге неизбежного, очевиден в титульной пьесе The Sky Will Still Be There Tomorrow. Впрочем, мне приятнее считать этаким творческим завещанием Мастера уже упомянутую выше пьесу When the Sun Comes Up, Darkness Is Gone – это помогает продолжать жить в наши невеселые времена.
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