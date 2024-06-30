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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Yuri Vinogradov - Amalgama

Yuri Vinogradov - Amalgama

30.06.2024
Yuri Vinogradov - Amalgama

Если отбросить чисто химические (смесь иных металлов с ртутью) и исторические (жертвы судебных процессов времен якобинского террора) определения, то сегодня амальгаму обычно понимают, как сочетание в одном целом самых разнородных элементов. Именно так назвал свой новейший (увидел свет всего лишь 21 июня текущего года на московском лейбле ArtBeat) альбом композитор и мультиинструменталист Юрий Виноградов.

Сам Юрий называет эту работу «импровизационной фортепианной музыкой с влиянием импрессионизма и джазовыми элементами».Да, в Amalgama Виноградов предпочел чисто акустическое звучание фортепьяно. Такой выбор он делает не в первый раз. Из тех работ, которые мне довелось услышать, ближе всего стоит, наверное, альбом 2021 года L’Azur, также названный Юрием «Альбомом свободных импровизаций для фортепиано соло в условно неоимпрессионистской манере». Кстати, определение «неоимпрессионизм» мне кажется более удачным и для Amalgama. Слишком уж далеко, даже подсознательно, на уровне подкорки, отстоит Юрий Виноградов от времен Дебюсси или Сати, слишком уж много впитал он иных, более поздних веяний, включая, разумеется, и джаз, хотя «джазовые элементы» в Amalgama «замаскированы» тщательно и отнюдь не бросаются в глаза.

Но, конечно, отличий тут тоже много. Из очевидного: L’Azur существенно короче. Надо сказать, что в обеих работах композиции по объему невелики (в Amalgama – преимущественно невелики), но в новом альбоме их просто значительно больше. L’Azur сам Виноградов назвал «стихами для сольного фортепьяно», что дало мне тогда возможность сравнить композиции того альбома с тонкими, абстрактными и умиротворяющими образчиками японской поэзии. Про пьесы из Amalgama этого не скажешь. Да, здесь тоже есть спокойные, плавно развивающиеся пьесы, вроде Watercolor On Your Skin или Snow and Caramel, но «движение звуковых форм» (еще одно определение от Юрия Виноградова) в существенной части композиций альбома выглядит гораздо более драматичным и эмоциональным. Я имею ввиду, например, Crystal Trails, Reminisce, Layers и даже в колыбельную Lullaby, по определению носительницу соответствующего настроения, вкрались нотки тревоги. Тем более это характерно для самой объемной в альбоме пьесы Rainbow Stream (более восьми минут звучания). Точную причину этого знает только сам автор. Возможно, годы создания обеих работ, 2021-й и 2024-й, слишком уж отличаются друг от друга по тем настроениям и событиям, которые произошли в российском обществе? Так или иначе, Amalgama – несомненное продолжение и развитие творческих поисков автора в его подходах к сольной фортепьянной музыке.

© & (p) 2024 ArtBeat Music

16 tks / 65 mins

(Yuri Vinogradov – p;)

Линк предоставил Yuri Vinogradov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
академическая музыка


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