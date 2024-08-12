Chick Corea & Bela Fleck - Remembrance

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Chick Corea & Bela Fleck - Remembrance

Chick Corea & Bela Fleck - Remembrance

12.08.2024
Chick Corea & Bela Fleck - Remembrance

Последний совместный альбом классика мирового джаза и выдающегося музыканта, практически в одиночку вернувшего в широкий джазовый оборот казалось бы давно отправленный в отставку (имею ввиду современный джаз) инструмент. Богатейшее наследие Чика Кориа включает в себя немало дуэтных проектов. Возможно, наиболее прославленными являются его работы с вибрафонистом Гэри Бертоном, в которых сочетание фортепьяно и вибрафона было для своего времени достаточно редким явлением. Но и дуэты Кориа с банджоистом Белой Флеком создавали звучание по-своему уникальное. В 2007 году их первый дуэтный альбом The Enchantment сразу был удостоен Латинского Грэмми. В 2015 году появился еще один совместный проект, концертник Two. Музыканты много гастролировали вместе, последний раз в 2019 году. Чик говорил об их совместной работе: «С Белой наш дуэт стал таким симпатичным и комфортным-комфортным в духовном смысле. И это не значит, что мы не ищем музыкальных приключений, но я знаю, что все, что мы намечаем, будет дышать музыкой». Бела отзывался о партнере в куда более восторженном стиле: "Я знаю, это звучит нереально. Но это произошло. Однажды я сыграл на банджо в дуэте с Чиком Кориа».

И вот, через три года после смерти Чика Кориа в 2021 году, Бела Флек стал продюсером увидевшего свет в мае большого двойного альбома Remembrance, вобравшего в себя их последние сессии и концертные выступления. Представлять в этом обзоре Кориа, обладателя 63 номинаций на Грэмми и 22 раза завоевывавшего эту премию (он четвертый в списке «королей» Грэмми за всю историю), вроде даже как-то неприлично. А вот про Белу Флека несколько слов все же скажу. Редчайший талант позволяет этому музыканту быть «своим» чуть ли не в любой музыкальной стилистике, играя на высочайшем уровне. Кстати, и Чик был таким же музыкальным хамелеоном, легко приспосабливавшимся к самым разным условиям. Небольшое личное «открытие»: долгое время, исходя из имени, я предполагал, что Флек – музыкант с венгерскими корнями. Но нет – коренной обитатель Нью-Йорка, он был просто обречен стать музыкантом. Полное имя, которое дали ему родители выглядит так: Бела Антон Леош Флек – в честь, соответственно Белы Бартока, Антона Веберна и Леоша Яначека. Получив в подарок от деда банджо в 15 лет, он не расстается с тех пор с этим инструментом. И у него также солидный послужной список наград Грэмми: 17 премий и 39 номинаций, со знаменитым Béla Fleck and the Flecktones и в других составах. При этом Флек чуть ли не рекордсмен по «разбросу» номинаций: тут и блюграсс, и джаз, и классика, и рок, и поп-музыка, и несколько разновидностей world music.

Но вернемся непосредственно к Remembrance. В альбом вошло 14 треков. Пять из них – это короткие, до двух минут, но весьма содержательные импровизации. Остальное – ювелирная версия BemshaSwing Телониуса Монка и Дензила Беста, фантастической красоты квазиакадемическая ScarlettiSonatas и пьесы Флека и Кориа, причем три композиции Кориа ранее никогда не были изданы. Две пьесы Флека, The Otter Creek Incident и Juno (названа в честь сына музыканта) - новые, а Small Potatoes напоминает времена увлечения музыкантов авангардным джазом. Среди пьес Кориа выделяются титульная Remembrance, последняя в жизни запись Чика, Continuance и Enut Nital (странное название? – прочтите его справа налево, и вам все станет ясно) – на мой вкус, вершина замечательного альбома с тонким ароматом латинского джаза, который так близок обоим музыкантом. И напоследок хочу отметить прекрасную обложку альбома с лаконичным цветком, органично соединившим в изображении банджо и клавиши фортепьяно – так же органично, как они соединены в музыке Чика Кориа и Белы Флека.

© & (p) 2024 Thirty Tigers

2 CD

14 tks / 63 mins

(Chick Corea – p; Bela Fleck – banjo;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/chick-corea-bela-fleck-remembrance/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Olcay Bayir - Tu Gulî
  • стиль: этно
Малая Азия и Анатолия – синонимы. Название «Малая Азия» используется преимущественно, когда речь идет о древней и средневековой истории и множестве населявших ее народов. Название «Анатолия» более современно, это практически вся срединная часть ...
подробнее
25.04.2024
One for All Featuring George Coleman - Big George
  • стиль: джаз
Понятие «джазовая традиция» на глазах меняет свое содержание. Еще сравнительно недавно ведущие исследователи джаза, а вслед за ними и джазовые журналисты относили к современному джазу боп и все последующие джазовые стилистические новации, называя ...
подробнее
08.07.2024
Otava Yo - Loud and Clear
  • стиль: этно
2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and ...
подробнее
25.02.2024
Peter Hand - Blue Topaz
  • стиль: джаз
Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. ...
подробнее
12.01.2024
Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony
  • стиль: джаз
Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве ...
подробнее
04.02.2024
Phil Sargent - Sons
  • стиль: джаз
Время от времени ко мне попадают альбомы, созданные джазовыми исполнительницами, вокалистками или инструменталистками, на основе своих личных переживаний, связанных с рождением ребенка. Но впервые встречаюсь с альбомом, где автор представляет ...
подробнее
28.01.2024
Queen Esther - Things Are Looking Up
  • стиль: джаз
Куин Эстер – очень любопытная фигура на американской сцене. Я сознательно не пишу здесь «джазовой сцене», потому что сфера творческих интересов Куин Эстер шире. Она – певица, актриса, сочинитель собственных песен, сценарист, общественный деятель. На ...
подробнее
23.03.2024
Rachel Z - Sensual
  • стиль: джаз
Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в ...
подробнее
02.03.2024
Rob Cope / Andy Scott / Paul Clarvis / Liam Noble - Gemini
  • стиль: джаз
Ни размером шрифта, ни его дизайном британский саксофонист и композитор Роб Коуп не выдал своего лидерства в этом проекте: ровненько в столбик перечислены все четверо участников записи на обложке альбома Gemini, разве что имя Роба стоит в этом ...
подробнее
15.04.2024
Roddy Ellias - Moon Over Lake
  • стиль: джаз
С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free ...
подробнее
25.03.2024
Room 31 - Crazy Town
  • стиль: джаз
Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid . Уже тогда они ...
подробнее
24.03.2024
Roz Vitalis - Semi-acoustic at Kuryokhin Center
  • стиль: джаз
Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в ...
подробнее
10.04.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com