Chick Corea & Bela Fleck - Remembrance

Последний совместный альбом классика мирового джаза и выдающегося музыканта, практически в одиночку вернувшего в широкий джазовый оборот казалось бы давно отправленный в отставку (имею ввиду современный джаз) инструмент. Богатейшее наследие Чика Кориа включает в себя немало дуэтных проектов. Возможно, наиболее прославленными являются его работы с вибрафонистом Гэри Бертоном, в которых сочетание фортепьяно и вибрафона было для своего времени достаточно редким явлением. Но и дуэты Кориа с банджоистом Белой Флеком создавали звучание по-своему уникальное. В 2007 году их первый дуэтный альбом The Enchantment сразу был удостоен Латинского Грэмми. В 2015 году появился еще один совместный проект, концертник Two. Музыканты много гастролировали вместе, последний раз в 2019 году. Чик говорил об их совместной работе: «С Белой наш дуэт стал таким симпатичным и комфортным-комфортным в духовном смысле. И это не значит, что мы не ищем музыкальных приключений, но я знаю, что все, что мы намечаем, будет дышать музыкой». Бела отзывался о партнере в куда более восторженном стиле: "Я знаю, это звучит нереально. Но это произошло. Однажды я сыграл на банджо в дуэте с Чиком Кориа».
И вот, через три года после смерти Чика Кориа в 2021 году, Бела Флек стал продюсером увидевшего свет в мае большого двойного альбома Remembrance, вобравшего в себя их последние сессии и концертные выступления. Представлять в этом обзоре Кориа, обладателя 63 номинаций на Грэмми и 22 раза завоевывавшего эту премию (он четвертый в списке «королей» Грэмми за всю историю), вроде даже как-то неприлично. А вот про Белу Флека несколько слов все же скажу. Редчайший талант позволяет этому музыканту быть «своим» чуть ли не в любой музыкальной стилистике, играя на высочайшем уровне. Кстати, и Чик был таким же музыкальным хамелеоном, легко приспосабливавшимся к самым разным условиям. Небольшое личное «открытие»: долгое время, исходя из имени, я предполагал, что Флек – музыкант с венгерскими корнями. Но нет – коренной обитатель Нью-Йорка, он был просто обречен стать музыкантом. Полное имя, которое дали ему родители выглядит так: Бела Антон Леош Флек – в честь, соответственно Белы Бартока, Антона Веберна и Леоша Яначека. Получив в подарок от деда банджо в 15 лет, он не расстается с тех пор с этим инструментом. И у него также солидный послужной список наград Грэмми: 17 премий и 39 номинаций, со знаменитым Béla Fleck and the Flecktones и в других составах. При этом Флек чуть ли не рекордсмен по «разбросу» номинаций: тут и блюграсс, и джаз, и классика, и рок, и поп-музыка, и несколько разновидностей world music.
Но вернемся непосредственно к Remembrance. В альбом вошло 14 треков. Пять из них – это короткие, до двух минут, но весьма содержательные импровизации. Остальное – ювелирная версия BemshaSwing Телониуса Монка и Дензила Беста, фантастической красоты квазиакадемическая ScarlettiSonatas и пьесы Флека и Кориа, причем три композиции Кориа ранее никогда не были изданы. Две пьесы Флека, The Otter Creek Incident и Juno (названа в честь сына музыканта) - новые, а Small Potatoes напоминает времена увлечения музыкантов авангардным джазом. Среди пьес Кориа выделяются титульная Remembrance, последняя в жизни запись Чика, Continuance и Enut Nital (странное название? – прочтите его справа налево, и вам все станет ясно) – на мой вкус, вершина замечательного альбома с тонким ароматом латинского джаза, который так близок обоим музыкантом. И напоследок хочу отметить прекрасную обложку альбома с лаконичным цветком, органично соединившим в изображении банджо и клавиши фортепьяно – так же органично, как они соединены в музыке Чика Кориа и Белы Флека.
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