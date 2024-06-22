Claudio Scolari Project - Opera 8

Азербайджанская джазовая пианистка и композитор Амина Фигарова хорошо известна на мировой джазовой сцене. Она – из вундеркиндов, начала играть на фортепьяно, когда ей было только два годика. В 1982 году она поступила в Бакинскую консерваторию, а ...