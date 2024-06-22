Claudio Scolari Project - Opera 8

Двух семейный квартет Claudio Scolari Project продолжает активную творческую деятельность (подробности истории этого необычного ансамбля с двумя лидерами-ударниками я здесь опускаю – их легко найти в обзорах предыдущих работ Claudio Scolari Project, которых на нашем сайте немало). Уже в декабре 2023 года квартет записал и выпустил в этом году свой новый альбом под названием Opera 8. Название, надо сказать, несколько загадочное. Если с цифрой 8 никаких проблем: это восьмой по счету альбом Claudio Scolari Project, то при чем тут опера? Зная, какое значение имеет этот жанр для музыкальной культуры Италии, остается предположить, что каждую из своих работ Claudio Scolari Project считает своеобразной инструментальной «оперой».
И, как у всех настоящих мастеров, «оперы» у Claudio Scolari Project тоже очень разные и непохожие друг на друга. Свою предыдущую работу Intermission (2023) музыканты характеризовали, как «потребность вернуться к более естественному, акустическому характеру звучания, где электроника занимает более скромное место и оставляет больше пространства для акустических инструментов». Про Opera 8 я бы этого уже не сказал. Электроника, на мой взгляд, тут решительно превалирует, несмотря на наличие двух акустических ударных установок от Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька (как обычно, авторов всех композиций программы) и трубы (часто засурдиненной) от Симоне Сколари.
Если бы я писал этот текст в конце 90-х, то смело назвал бы Opera 8 отличным образчиком эсид-джаза, где в джазовую импровизацию виртуозно вмонтированы в большом количестве элементы фанка и хауз-музыки. Сегодня воспользуюсь более осторожным (и более нейтральным) термином «нео-фьюжн», где мощный грув царит практически в каждой композиции и музыканты в полной мере используют современные средства электроники. Лишь в Wood, Skin & Brass Клаудио и Даниэле позволили себе устроить настоящий бенефис ударных, остальные же композиции в большей или меньшей степени укладываются в рамки новой концепции для данной программы. Стартовая Harmonic Canopy с ее космическим синтезаторным звучанием показалась мне неким дополнением к более раннему альбому Cosmology, просто не поместившимся в ту концептуальную программу. Moving Particles выглядит оригинальной попыткой обращения к более свободной форме: это, понятно, не фри-джаз, но его влияние в этой пьесе весьма ощутимо, в то время, как Necessary Loneliness с ее более спокойным темпом и диалогом электрического фортепьяно и засурдиненной трубы – это движение в сторону мэйнстрима. Ну, а такие вещи, как Eclectic Groove Expedition, Let It Flow или Walking Distance, как нельзя лучше представляют собой визитную карточку нового альбома.
Claudio Scolari Project не дает своим поклонникам привыкнуть к определенным стереотипам, постоянно предлагая слушателю новые и новые варианты программ, заметно разных по содержанию. Наверное, это и есть тот фактор, который делает творческий генезис коллектива особенно интересным.
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