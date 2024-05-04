Diana Arrias Trio - Viaje del Pez

Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в ...