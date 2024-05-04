Diana Arrias Trio - Viaje del Pez

Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер представленного альбомом Viaje del Pez трио – колумбийка.
Диана Арриас начинала на родине с ансамблей, исполнявших музыку сальса (чем она не пренебрегает и сегодня). Тонкости техники при игре на контрабасе она постигала в Консерватории им. Антонио Мария Валенсии в Боготе, а затем уже в Аргентине, в Консерватории им. Мануэля де Фальи в Буэнос-Айресе, куда она поступила в 2010 году. Получив соответствующую степень в 2013 году, Диана с тех пор уже не покидала Аргентину. За 14 лет она стала своим человеком на местной джазовой сцене, играла в самых разных проектах, выступала на многих региональных латиноамериканских фестивалях, а также на фестивале в Йоганнесбурге, ЮАР. Диана успела собрать целый ряд престижных наград, а кроме того занимается и педагогической деятельностью.
Новый проект ей помогли организовать джазмены из Буэнос-Айреса – пианист Эрнесто Ходос, уже знакомый нашим читателям по релизам ears&eyes Records, и ударник Серджио Вердинелли. Проект для Дианы полностью авторский: все композиции она сочинила для этого альбома сама, добавив к ним вариант народной колумбийской песни Desbaratá. По стилистике музыки Арриас ближе к мэйнстриму, ничего сильно радикального я в ее музыке не услышал, но то, что услышал, было и интересно, и технически эффектно. Конечно, Диана и сама не раз выходила на первый план, но, как в любом трио такого состава, и Ходос, и Вердинелли стали людьми, без которых проект не состоялся бы. Как мне показалось, взаимопонимание у музыкантов налажено и, возможно, вслед за Viaje del Pez последует продолжение.
Ни размером шрифта, ни его дизайном британский саксофонист и композитор Роб Коуп не выдал своего лидерства в этом проекте: ровненько в столбик перечислены все четверо участников записи на обложке альбома Gemini, разве что имя Роба стоит в этом ...
С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free ...
Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid . Уже тогда они ...
Вслед за студийным Quia Nesciunt Quid Faciunt (2023) петербургская группа Roz Vitalis представила свои поклонникам новый концертный альбом, только на сей раз не на итальянском, а на российском лейбле. Это запись концерта, который группа дала в ...
Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в ...
Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records , похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут ...
Когда-то давно свою книгу об истории джаза Руди Блеш назвал Shining Trumpets («Сияющие трубы»). Именно блистательную мощь духовых он сделал символом джаза. Для многих людей они остаются таким символом и по сей день. Судя по пресс-релизу к выпуску ...
Джейми Баум, одна из лучших флейтисток современного джаза и талантливый композитор, в особых представлениях не нуждается. Ее музыка представляет собой весьма привлекательный коктейль из джаза, академической музыки (Джейми в свое время ...
Пять лет спустя нашей первой встречи с французским квартетом The Soul Jazz Rebels, случившейся в связи с выходом его второго, одноименного, альбома, могу засвидетельствовать, что квартет сохранил свое лицо – неизменный и достаточно оригинальный (без ...
Знаете, чем хорош традиционный джаз? Это, пожалуй, единственное направление в джазе, которое дарит своим слушателям ощущение праздника и даже – чуда. Это напоминает цирк, где все ярко, где все непохоже на повседневность и где у детей горят глаза в ...
Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым ...
Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в ...