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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Diana Arrias Trio - Viaje del Pez

Diana Arrias Trio - Viaje del Pez

04.05.2024
Diana Arrias Trio - Viaje del Pez

Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер представленного альбомом Viaje del Pez трио – колумбийка.

Диана Арриас начинала на родине с ансамблей, исполнявших музыку сальса (чем она не пренебрегает и сегодня). Тонкости техники при игре на контрабасе она постигала в Консерватории им. Антонио Мария Валенсии в Боготе, а затем уже в Аргентине, в Консерватории им. Мануэля де Фальи в Буэнос-Айресе, куда она поступила в 2010 году. Получив соответствующую степень в 2013 году, Диана с тех пор уже не покидала Аргентину. За 14 лет она стала своим человеком на местной джазовой сцене, играла в самых разных проектах, выступала на многих региональных латиноамериканских фестивалях, а также на фестивале в Йоганнесбурге, ЮАР. Диана успела собрать целый ряд престижных наград, а кроме того занимается и педагогической деятельностью.

Новый проект ей помогли организовать джазмены из Буэнос-Айреса – пианист Эрнесто Ходос, уже знакомый нашим читателям по релизам ears&eyes Records, и ударник Серджио Вердинелли. Проект для Дианы полностью авторский: все композиции она сочинила для этого альбома сама, добавив к ним вариант народной колумбийской песни Desbaratá. По стилистике музыки Арриас ближе к мэйнстриму, ничего сильно радикального я в ее музыке не услышал, но то, что услышал, было и интересно, и технически эффектно. Конечно, Диана и сама не раз выходила на первый план, но, как в любом трио такого состава, и Ходос, и Вердинелли стали людьми, без которых проект не состоялся бы. Как мне показалось, взаимопонимание у музыкантов налажено и, возможно, вслед за Viaje del Pez последует продолжение.

© & (p) 2024 ears&eyes Records

9 tks / 46 mins

(Diana Arrias – b; Ernesto Jodos – p; Sergio Verdinelli – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Колумбия
музыкальный стиль
современный джаз


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