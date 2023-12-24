Jason Carter - Seeking The Divine

Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими оркестрами Праги, Новосибирска и Нанкина и записал уже восемнадцать альбомов (восемнадцатый – предмет нашего сегодняшнего рассказа). Практически всегда Картер выступает соло. Когда-то он начинал (в девятилетнем возрасте) с классической гитары, а с 2007 года играет на монстре под названием арфо-гитара (его можно рассмотреть на обложке альбома). Seeking The Divine он записывал на инструменте ручной работы, сделанном специально для него мастером Шоном Вули и лишь один трек, Ray of Sunshine, записан на классической гитаре. Кроме музыки Картер увлекается кино. Снятый им в Бахрейне документальный фильм Grain of Sand дебютировал на международном кинофестивале в Дубаи в 2017 году.
Но перейдем к его новому альбому. Seeking The Divine даст вам полную возможность насладиться необычным звучанием инструмента Джейсона и оценить его композиторские таланты. Мне, правда, больше всего понравилась единственная не авторская композиция альбома – стартовая десятиминутная версия композиции знаменитого эстонца Арво Пярта Fratres (1980). Пярт редко разрешает аранжировать свои произведения, так что Картер законно гордится таким разрешением. Как признается сам Джейсон, чем больше он вкладывал в интерпретацию «своего», тем слабее все выглядело. В результате он записал максимально приближенный к авторскому прочтению вариант. Остальные восемь композиций Картера сочинены в разное время, в разных местах (например, Guten Morgen Mein Engel он сочинил во время тура по Германии в 2003 году, а The Colour of Silence родилась еще в 1998 году под впечатлением от красот финской природы) и по разным обстоятельствам. В программном смысле главной тут является финишная композиция Almost Home. Джейсон Картер – человек, который чувствует себя дома в любом месте на земле – от песков Саудовской Аравии до гор Афганистана. Свои эмоции, свою духовную связь с природой планеты он выражает в близких к эмбиенту композициях, очень теплых по настроению и необычных по звучанию.
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