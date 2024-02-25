Otava Yo - Loud and Clear

2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and Clear в свободную продажу во всем мире. Все вроде бы вполне естественно. Прошлый альбом «Отава Ё» «Любишь ли ты / Do You Love» (2019) также был издан этим уважаемым лейблом и имел огромный успех, как и многочисленные концерты группы не только в городах России, но и в Штатах, Японии, Нидерландах, Чехии, Польше и во многих других странах. Только год сейчас 2024-й. Не очень умные люди вне России говорят сегодня о необходимости вычеркнуть всю русскую культуру из общечеловеческого контекста. Это значит, и русский фольклор, в традиционном или зажигательно-эффектном современном варианте, как у «Отава Ё», окажется под запретом? Новая работа «Отава Ё» и ее британский релиз демонстрируют и красоту музыки, и утопичную нелепость подобных ограничений.
В тщательно выверенном вступительном тексте к альбому лидер «Отава Ё» Алексей Белкин говорит: «В турбулентные времена, когда привычный ход вещей перестает существовать и все то, к чему мы привыкли, буквально рассыпается на глазах, необходимо ощутить какую-то почву под ногами. При любых обстоятельствах для музыкантов нашего коллектива такой опорой становилась наша музыка. Мы предлагаем своим слушателям разделить с нами уникальный опыт прикосновения к богатейшему культурному наследию наших предков. Мы надеемся, что найдутся люди, которым от прослушивания нашей музыки станет чуть легче жить в этом изменчивом и несовершенном мире. Мы верим, что правильная музыка, как и любой акт искреннего искусства, способна напомнить людям об универсальных человеческих ценностях.» Трудно не согласиться с этими словами.
Мы своими глазами видим, к чему пришел мир за период между двумя альбомами «Отава Ё». Что происходило с самим ансамблем за эти годы? Чуть изменился состав. В 2023 году «Отава Ё» отметила свое двадцатилетие. Ансамбль принял участие в работе над фильмом-сказкой «По щучьему велению», вышедшем на экраны в том же 2023 году. Ансамбль продолжал снимать великолепные фильмы-клипы, которые продолжали собирать богатый урожай наград на престижных кинофестивалях во всем мире. Часть из них вы сможете увидеть под этим текстом. И все пять лет «Отава Ё» работала над новым альбомом, который мы и представляем.
Это новая коллекция русских традиционных песен в замечательной обработке музыкантов ансамбля. Тут и шикарный «Добрый вечер», и трогательная песня «Тимоня», и абсолютно неполиткорректная по нынешним временам, но уморительно лукавая «Идя-идя да мой миленький домой», и трагичная «Последний нонешний денечек», и "Не летай-ка, соловей", где к группе присоединились еще и вокалистки фольклорного ансамбля "Василиса". Нет практически ни одного номера, включая инструменталку «Гусельная», который не заслуживал бы самых добрых слов. По-русски альбом называется «Правильно и внятно». Это слова из еще одного классного трека, «Скороговорки», последним куплетом которого мне и хочется закончить этот текст:
Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально ...
Очень легко впасть в апологетику, комментируя новую работу Аркадия Шилклопера New Hornology. Впрочем, автора этих строк можно извинить: с Аркадием Шилклопером у «Jazz-Квадрата» связано слишком многое. Самый первый номер журнала вышел в свое время ...
Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей ...
Благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records, мы уже дважды могли услышать «в деле» живущую в США японскую саксофонистку Аюми Ишито. В альбоме Open Question Vol.1 (2022) она более, чем достойно вела диалог с многоопытным Дэниэлом Картером в ...
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
Живущий в Нидерландах итальянский саксофонист и композитор Джузеппе Доронцо немного знаком нашим читателям по обзорам двух альбомов интернационального ансамбля AVA Trio с его участием. А сейчас Джузеппе представляет Futuro Ancestrale, альбом своего ...
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...