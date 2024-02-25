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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Otava Yo - Loud and Clear

Otava Yo - Loud and Clear

25.02.2024
Otava Yo - Loud and Clear

2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and Clear в свободную продажу во всем мире. Все вроде бы вполне естественно. Прошлый альбом «Отава Ё» «Любишь ли ты / Do You Love» (2019) также был издан этим уважаемым лейблом и имел огромный успех, как и многочисленные концерты группы не только в городах России, но и в Штатах, Японии, Нидерландах, Чехии, Польше и во многих других странах. Только год сейчас 2024-й. Не очень умные люди вне России говорят сегодня о необходимости вычеркнуть всю русскую культуру из общечеловеческого контекста. Это значит, и русский фольклор, в традиционном или зажигательно-эффектном современном варианте, как у «Отава Ё», окажется под запретом? Новая работа «Отава Ё» и ее британский релиз демонстрируют и красоту музыки, и утопичную нелепость подобных ограничений.

В тщательно выверенном вступительном тексте к альбому лидер «Отава Ё» Алексей Белкин говорит: «В турбулентные времена, когда привычный ход вещей перестает существовать и все то, к чему мы привыкли, буквально рассыпается на глазах, необходимо ощутить какую-то почву под ногами. При любых обстоятельствах для музыкантов нашего коллектива такой опорой становилась наша музыка. Мы предлагаем своим слушателям разделить с нами уникальный опыт прикосновения к богатейшему культурному наследию наших предков. Мы надеемся, что найдутся люди, которым от прослушивания нашей музыки станет чуть легче жить в этом изменчивом и несовершенном мире. Мы верим, что правильная музыка, как и любой акт искреннего искусства, способна напомнить людям об универсальных человеческих ценностях.» Трудно не согласиться с этими словами.

Мы своими глазами видим, к чему пришел мир за период между двумя альбомами «Отава Ё». Что происходило с самим ансамблем за эти годы? Чуть изменился состав. В 2023 году «Отава Ё» отметила свое двадцатилетие. Ансамбль принял участие в работе над фильмом-сказкой «По щучьему велению», вышедшем на экраны в том же 2023 году. Ансамбль продолжал снимать великолепные фильмы-клипы, которые продолжали собирать богатый урожай наград на престижных кинофестивалях во всем мире. Часть из них вы сможете увидеть под этим текстом. И все пять лет «Отава Ё» работала над новым альбомом, который мы и представляем.

Это новая коллекция русских традиционных песен в замечательной обработке музыкантов ансамбля. Тут и шикарный «Добрый вечер», и трогательная песня «Тимоня», и абсолютно неполиткорректная по нынешним временам, но уморительно лукавая «Идя-идя да мой миленький домой», и трагичная «Последний нонешний денечек», и "Не летай-ка, соловей", где к группе присоединились еще и вокалистки фольклорного ансамбля "Василиса". Нет практически ни одного номера, включая инструменталку «Гусельная», который не заслуживал бы самых добрых слов. По-русски альбом называется «Правильно и внятно». Это слова из еще одного классного трека, «Скороговорки», последним куплетом которого мне и хочется закончить этот текст:

«Правильно, правильно, правильно и внятно,

Правильно и внятно,

Чтоб было всем понятно.

Мы будем разговаривать,

Мы будем выговаривать

И будет очень внятно и будет все понятно.»

© & (p) 2024 Otava Yo licensed to ARC Music

10 tks / 50 mins

(Alexey Belkin- gusli, fife, Russian bag pipe, reed fife, Galician gaita (bagpipes), voc; Alexey Skosyrev- el. g, ac.g, voc; Denis Nikiforov – dr, voc; Dmitriy Shikhardin- fiddle, voc; Julia Usova- vi, glockenspiel, panpipes, voc; Lina Kolesnik – vi, voc; Petr Sergeev - bass dr, wood block; Vasiliy Telegin – bass g, mikroKORG, voc; with Alexey Chukanov – horn (tk 1); Ekaterina Molodykh, Natalia Protopopova, Maria Volkova, Veronica Galchenko – voc (tk 9); Pavel Drap – bells (tk 9); Vasilisa Folklore Ensemble: Evfrosiniya Shishova, Daria Kalinina, Maria Kuznetsova, Maria Letaeva, Maria Nemykina, Maria Volkova, Natalia Protopopova, Valeria Lysenko, Veronica Galchenko – voc (tk 10);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия


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