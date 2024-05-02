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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » David Murray Quartet - Francesca

David Murray Quartet - Francesca

02.05.2024
David Murray Quartet - Francesca

Новый альбом такого мастера, как Дэвид Мюррей, всегда интересен. Обладатель многих наград и очень уважаемый в джазе музыкант, Мюррей всегда шел своим путем, подчас парадоксальным. В юности сильное влияние на молодого саксофониста оказали авангардисты: Элберт Эйлер, Арчи Шепп, Орнетт Коулмен. Позже, одному из немногих, Мюррею удалось избежать влияния магнетической фигуры Колтрейна. Он формировал собственный стиль на саксофонистах хот-джаза предыдущих времен: Коулмене Хокинсе, Поле Гонсалвесе, Бене Уэбстере. Изначально Мюррей работал только с двумя инструментами – тенор-саксофоном и бас-кларнетом. Благодаря технике непрерывного дыхания, он строил свои фразы максимально длинными и добивался яркого, мощного звучания.

Все эти особенности присущи и новой работе Дэвида Franceska. Ее Мюррей записывал со своим, организованным несколько лет назад, квартетом. Рассказывая о новой работе, Мюррей в самых теплых тонах отзывается о своих партнерах – ударнике Расселе Картере, басисте Люке Стюарте и, особенно, о пианистке Марте Санчес. Они действительно хороши в этом проекте, но лидер квартета все же редко дает возможность отвлечь внимание от его собственной игры.

В программу альбома вошло восемь композиций, из них только одна (Richard’s Tune) написана Доном Пулленом, а не самим Мюрреем. Запись была сделана в ноябре 2023 года в Швейцарии, да и сам альбом издан швейцарским лейблом Intakt Records. Открывает его титульная композиция Francesca, большое десятиминутное полотно, посвященное супруге музыканта, Франческе Чинелле-Мюррей. Практически все особенности звучания тенор-саксофона Мюррея можно услышать в этой пьесе – и отличная фразировка, и чувство свинга. А в дальнейших композициях узнаются и мотивы блюза, музыки госпел, кое-где фри-джаза. В паре композиций (Shenzhen и Richard’s Tune) Дэвид оставляет саксофон и переходит к бас-кларнету, который обретает у него неожиданно лирические свойства (особенно в Shenzhen). Альбом звучит чуть больше часа, и, честное слово, по окончании финишной пьесы Cycles and Seasons, начинаешь жалеть, что все хорошее когда-нибудь кончается…

© & (p) 2024 Intakt Records

8 tks / 64 mins

(David Murray – ts, bass cl; Marta Sanchez – p; Luke Stewart – b; Russell Carter – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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