Paraskeva - Burning Scapes

Последовательно и упорно американский пианист Тейлор Эйгсти прокладывает себе путь в джазовую элиту. По рождению он – калифорниец, играть на фортепьяно начал в четыре года и занимается этим с успехом до сих пор. Полный список всех тех, с кем он ...