Paraskeva - Burning Scapes

С московским квартетом Paraskeva наш сайт познакомился в 2023 году. То был второй релиз группы, небольшой ЕР из трех треков под названием Future Imperfect. И вот – новая встреча, вновь ЕР, на этот раз под названием Burning Scapes и жарким солнцем на обложке, вновь три трека, да и состав группы за этот небольшой период не изменился. Как сообщает группа на bandcamp, этот релиз представляет собой заключительную часть «астрономической» мини-трилогии, начатой самым первым альбомом коллектива Spiritual Ecology (2022).
Видимо, основным носителем этой концептуальной связи с прежними работами надо считать стартовую композицию Hymn to the Sunrise (она, как и две другие пьесы, сочинена Paraskeva в сотрудничестве с Сергеем Мисюревым). Это действительно прог-роковый гимн, очень торжественный и даже чуть-чуть помпезный (не удержался от ложки дегтя). Очень значительную роль здесь играют (в прямом и переносном смысле) клавишные и синтезаторы Антона Кузнецова, поддержанные гитарой Алексея Бронникова. Мне вообще показалось, что в Burning Scapes акцент в саунде группы несколько сместился в сторону электронного звучания. Второй трек Edgedancer понравился своей изысканной и сложной структурой. Он напоминает этакую мини-симфонию в четырех частях. Вначале идет темповая часть, где жесткий электронно-акустический ритм пробивают острые реплики саксофона, затем темп падает, вновь усиливается, а к финишу музыка опять приобретает некую грустную элегичность. Название третьего трека Deltaplane до прослушивания вызвало неуместные ассоциации с заезженным в свое время хитом Валерия Леонтьева на музыку Артемьева. Леонтьев, конечно, певец хороший, но все-таки «не из нашей песочницы». А вот прослушивание показало, что название - названием, а вещь сама по себе оказалась, на мой вкус, лучшей, самой сбалансированной и интересной в Burning Scapes, где бодрый темп (Кузнецов и Гуров) лишь подчеркнул эффектную работу гитариста Бронникова и саксофониста Тимофеева.
В целом Burning Scapes продолжает линию, избранную группой в предыдущих работах. Paraskeva продолжает осваивать и благоустраивать выбранную нишу между прог-роком и фьюжн, и делает это весьма и весьма основательно.
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