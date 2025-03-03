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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Farnaz Ohadi - Breath

Farnaz Ohadi - Breath

03.03.2025
Farnaz Ohadi - Breath

Иран и Испания, волшебная музыка фламенко и великая средневековая персидская поэзия… Казалось бы, это бесконечно далекие друг от друга понятия. Но – только на первый взгляд. Можно вспомнить, например, что по мнению ряда ученых, в период расцвета исламской культуры в Испании, первая в мире консерватория была основана более тысячи лет назад в Кордове выходцем из Персии Зирьябом при правлении халифа Абд-ар-Рахмана II. В наши дни своим уникальным творчеством эти понятия блистательно сочетает певица и композитор Фарназ Охади.

Она появилась на свет в Тегеране, в интеллигентной семье, с детства росла под влиянием, как родной для нее культуры, так и музыки фламенко, очаровавшей Фарназ, благодаря записям из коллекции отца. Фламенко стало ее любовью на всю жизнь. Но танцевать и петь в Иране она не могла. Уже почти полвека правящий в стране режим аятолл закрыл путь на сцену певицам и запретил исполнение музыки фламенко. Фарназ Охади удалось осуществить свою мечту, только перебравшись в Канаду, где она смогла получить соответствующее образование и стать настоящим профессионалом. Сейчас Охади живет и работает на родине своей любимой музыки, в Испании. На ее счету уже несколько альбомов, а мы представляем ее новейший, четвертый по счету проект Breath, созданный при участии большой группы испанских и иранских музыкантов и в тесном союзе с композитором и со-продюсером проекта Гаспаром Родригесом.

В этом удивительном альбоме Фарназ поет фламенко на фарси, как она говорит, «соединяя страсть фламенко и рефлексию персидской поэзии, я стремлюсь дать голос тем, кто так долго был принужден молчать. Breath – это об расширении пространства свободы, власти, нашего права на свободу – как женщин и как личностей». Часть песен этого большого двойного альбома звучит на стихи великих поэтов прошлого: Хайяма, Хафиза, Руми. Здесь есть очаровательные интерпретации народных песен андалузских арабов (Lama Bada) и евреев (Erev). Но в то же время в программу включены и остросовременные песни на стихи иранских поэтов наших дней, обличающие жестокий диктаторский режим в Иране: Yar о борьбе молодых иранок, школьниц и студенток, против тирании или Requiem 752 (песня памяти 176 пассажиров и пилотов украинского гражданского авиалайнера, сбитого в 2020 году над Ираном).

Отдельно надо говорить о музыкальной составляющей альбома. Фламенко представлено здесь во всей широте и разнообразии: от самого древнего классического высокого фламенко (канте хондо) в композициях Worship и Resurrection и до таких его форм, как булерии (Anda Jaleo), севильяны (Longings) или смесь гарротин и танго де Малага (Garden of love). Пять композиций представлены в альбоме в двух вариантах – вокальном и чисто инструментальном. Неизменная для фламенко испанская гитара звучит в альбоме наряду с традиционными восточными инструментами, а также электронными эффектами, что создает совершенно необычную и яркую атмосферу этого незаурядного проекта.

© & (p) 2024 AIR Music Group

2 CD

1st: 9 tks / 43 mins

2nd: 8 tks / 37 mins

(Farnaz Ohadi – voice; Gaspar Rodríguez – g; Alberto Lopez – electronic effects; Amir Eslami – ney; Amir Amiri – santour; El Amir – bazuki, banjo; Alexis Lefevre – vi; Alba Haro, Angel Morilla, Laura Coll – cello; Irina Yonkova – viola; Javier Prieto – handpan; Jose Manuel Posada "Popo", Josue Ronkio – b; Ramiro Obedman – bansuri; Fernando Rodriguez – p; Pedro Medina – mandolas; David Galiano, Carlos Merino, Isidro Suárez – perc; Dani Bonilla - palmas; Maria Del Mar – second voice; Makarines - second voices; Patricia Benito - poetry recitation; Antonio Najarro, Sara Sanchez - Flamenco dance; Antonio Njarro – castanets;)

Линк предоставил Dan Rosenberg

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Испания
музыкальный стиль
ориентальная музыка, фламенко


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