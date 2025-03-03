Farnaz Ohadi - Breath

Афро-бразильский акцент всегда был заметен в музыкальной культуре Бразилии и, в частности, в бразильском джазе. Он не был довлеющим, но всегда находились мастера, продвигавшие эту линию. Если обратиться к недалекому прошлому, то тут можно вспомнить, ...