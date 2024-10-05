Sahara von Hattenberger - 1Q84

Канадская виолончелистка с необычным именем Сахара фон Хаттенбергер живет в Ванкувере, Британская Колумбия. Она получила классическое образование в Schulich School of Music в Университете МакГилла в Монреале. В 2019-2020 годах Сахара сразу после окончания учебы отправилась в Японию, где много гастролировала по стране и выступала в качестве солистки. Любовь к этой стране она, похоже, сохранила навсегда. Уже по возвращении в Канаду она организовала Duo Kogarashi, ансамбль который продвигает работы японских и канадских композиторов, да и в принципе Сахара много делает для укрепления культурных связей между странами. Участвует она и в работе Chamber Orchestra of New York.
Свой дебютный альбом, который издает Odd Sound, Сахара фон Хаттенбергер сразу сделала в формате 2СD, что довольно смело для дебюта. Первую (и большую) часть альбома составляет «Сюита для виолончели и джазового фортепьянного трио» в шести частях, сочиненная французским композитором Клодом Боллингом (1930-2020). Творчество этого мастера, равно любившего джаз и академическую музыку, очень близко канадской виолончелистке, а его сюита относится к числу ее любимых сочинений. В альбоме она представлена в интерпретации Сахары с участием пианистки Джоанны Канг, басиста Адриана Ведади и ударника Джима Доксаса. Сюита Боллинга была написана в 1984 году и отражает чувства и тревоги, владевшие французским композитором в то время. В наши дни в версии Сахары фон Хаттенбергер она звучит вполне современно, отражая и мастерство Сахары и ее коллег, и чувства, которые волнуют музыкантов сегодня. На мой вкус, академическая традиция превалирует в этой версии, но и джазовые интонации вполне ощутимы.
Вторая часть альбома кажется более джазовой. С этой частью связано и название альбома, цитирующее название одного из известных фантастических произведений японского писателя Харуки Мураками. Его героиня живет все в том же 1984 году, но одновременно путешествует в параллельной реальности под названием 1Q84. В этой части Сахара и то же фортепьянное трио исполняют пьесы современных авторов – Малкольма Сэйлора (Night Path), Реми Ле Бёфа (Air Chrysalis и Running Up That Hill – в основе этой композиции лежит музыка знаменитой Кейт Буш) и Джеффри Фонга (Rondo Squilibrato). Музыка очень эмоциональная, богатая неожиданными поворотами ведущей темы и дающая возможность демонстрации своего незаурядного мастерства и креативности всем исполнителям и, конечно же, в первую очередь – очень талантливой и самобытной фонографической дебютантке – Сахаре фон Хаттенбергер.
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